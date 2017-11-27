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Cübbeli Ahmet gideceğini açıkladı

Cübbeli Ahmet gideceğini açıkladı
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bir hocasının rüyasında kendisinin cennete gideceğini müjdelediğini açıkladı.
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