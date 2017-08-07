Cübbeli sarıklı polisli ilgili yeni iddia

CHP Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Alptuğ Akkoca, Bayramiç'te görevli polis memuru Kuraner Erbaş'ın sarık takıp sakallarını uzattığı skandalla ilgili önemli bir iddiada bulundu.

Çanakkale'nin Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Kuraner Erbaş’ın sarık takıp sakallarını uzatması tepki çekmişti. Yolda uzun sakalı ve sarığıyla dikkati çeken Kuraner Erbaş’ı, resmi polis otosunu kullanırken gören bir vatandaş, 155 Polis İmdat Hattı’nı arayıp, ihbarda bulundu. Kimlik kontrolü sonucu Kuraner Erbaş’ın polis memuru olduğu anlaşıldı. Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, hakkında bir süre önce soruşturma başlatılan polis memuru Kuraner Erbaş’ı açığa aldı.

Bu olayın ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. CHP Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Alptuğ Akkoca, cübbeli sarıklı polis Kuraner Erbaş’ı durdurup sorgulayan bir diğer polisin görev yerinin değiştirildiğini iddia etti.

Mustafa Alptuğ Akkoca, sosyal medya hesabından “Arama noktasında resmi araçlı Cübbeli Sarıklı Sakallı Polisi durduran, polis kimliğini soran, Bayramiç ilçe emniyeti arayıp resmi araçlı cübbeli sarıklı sakallı bir polis memurunun görevde olup olmadığını sorgulayan, vatandaşın şikayetini değerlendirip vazifesini yerine getiren, sorgulama ve doğrulatma sonrası cübbeli sarıklı sakallı polis memurunun resmi araçla yoluna devam etmesine müsaade eden polis memurunun görev yaptığı şube ve görev yeri değiştirildi mi? Arama noktasında görevini yerine getiren şerefli Türk polisi şuan nerede? Kim tarafından görev yaptığı şube ve ne sebeple değiştirildi?” sorularını yöneltti.