Cumhurbaşkanı azledildi, ortalık karıştı!

Parlamento tarafından yetkileri askıya alınan Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye hakkında son karar verildi. Anayasa Mahkemesi Park'ı oybirliğiyle azletti.

Sekiz üyeli Anayasa Mahkemesi tarafından alınan bu kararla, Güney Kore tarihinde ilk kez demokratik yollarla göreve gelen bir Cumhurbaşkanı azledilmiş oldu.

Yargıçlar yolsuzluk skandalındaki rolü nedeniyle Park’ın yetkilerini alan Parlamento kararını onadı. Park, yakın dostu ve eski danışmanı Choi Soon-sil’in dahil olduğu bir yolsuzluğa bulaşmakla suçlanıyor. Dokunulmazlığı kalkan Park’a yargı yolu göründü.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının ardından Güney Kore’de Mayıs ayı başı itibarıyla yeni Cumhurbaşkanı seçilecek.

Park, Cumhurbaşkanlığı yetkilerini Parlamento kararının alındığı Aralık ayından bu yana kullanamıyor. Başbakan Hwang Kyo-ahn, Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini devralmıştı.

Kasın ayında milyonlarca Güney Koreli, sokaklara dökülmüş ve Park’ın istifasını istemişti. Park'ı istifaya zorlamak için başlayan protestolar, 1980'li yılların demokrasi yanlısı gösterilerinden bu yana en geniş katılımlı eylemler olarak tarihe geçmişti.

Park, arkadaşı Choi Soon-sil’yi sahne arkasından iktidarı idare etmeye izin vermekle suçlanıyor. Eski Cumhurbaşkanı’nın yakın dostu Choi’nin devlete ait gizli belgelere ulaşmasına izin verdiği iddia ediliyor.

Güney Koreli şirketlerden büyük miktarda para sızdırmakla suçlanan Choi, dolandırıcılık ve idari yetkiyi kötüye kullanma suçlamasıyla ev hapsinde tutuluyor.

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap’a göre; Anayasa Mahkemesi, Park’ın devlet sırlarını koruyan yasaları çiğneyerek, birçok belge sızdırdığına ve devlet işlerine Choi’nin müdahil olmasına izin vererek hukuku ihlâl ettiğine hükmetti.

Mahkeme Başkanı Lee Jung-mi, “Park’ın eylemleri demokrasi ve hukukun üstünlüğü ruhuna ciddi anlamda zarar verdi” dedi. Lee, “Park’ın Choi’nin devlet işlerine karıştığını tamamen gizlediğini ve ne zaman bir şüphe belirse, şüpheye dikkat çekenleri eleştirdiğini” ifade etti.

Yüksek Mahkeme, Park’a yönelik basın özgürlüğünü ihlal ve 2014’teki Sewol feribot faciası esnasındaki pasiflik gibi diğer suçlamaları düşürdü.

Bu sabah gelen karar, Anayasa Mahkemesi önünde toplanan kalabalık arasında farklı duygularla karşılandı. Park karşıtları, kararı sevinç çığlıklarıyla karşılarken, destekçileri gözyaşlarına boğuldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kim Dong Jo, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Park’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı Mavi Ev’den şimdilik ayrılmayacağını söyledi.