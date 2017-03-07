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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan tehdit

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan tehdit
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, başkanlık referandumuna ilişkin tehdit içeren bir mesaj paylaştı. Çevik, "Hayır diyenlere: 7 Haziran sonrası Türkiye’deki kaos ve istikrarsızlığı mumla ararsınız" dedi.

OdaTV'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik sosyal medya hesabında tehdit gibi bir mesaj paylaştı. Başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliğine ilişkin “hayır” diyenleri hedef alan İlnur Çevik, Twitter’da “Hayır diyenlere: 7 Haziran sonrası Türkiye’deki kaos ve istikrarsızlığı mumla ararsınız” mesajını paylaştı. Çevik, tepki çeken bu mesajını daha sonra kaldırdı.

İşte o mesaj:

İlnur Çevik’in mesajı, 7 Haziran 2015 Genel Seçim sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı AKP'li Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun yaptığı açıklamayı hatırlattı. Burhan Kuzu,  Twitter’da “Evet seçim bitti, millet kararını verdi. Ya istikrar ya kaos dedim; millet kaosu seçti hayırlı olsun” diye yazmıştı.

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