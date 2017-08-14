Cumhurbaşkanı el atmalı

MOSTAR - Sarı Saltık'tan haberiniz var mı? Anadolu'nun batı uçlarında, Balkanlarda ordulardan önce dervişler, alperenler gitmişler, zemin hazırlamışlar.

Sarı Saltık deyince ilk akla gelecek ilmî yayın Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak'ın "Sarı Saltık - Popüler İslam'ın Balkanlar'daki Destanı Öncüsü (XIII. Yüzyıl)" kitabıdır. (TTK Yayını, Ankara 2002). Yine, Ebulhayr-ı Rumî'nin Saltuknâme'si Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın'ın doktora tezidir.

Sarı Saltık'ın yedi (kimine göre 12) yerde makamı var. Ben iki makamını ziyaret ettim. Arnavutluk'ta Kruya'nın (Akçahisar'ın) en tepesindeki mezarı ve Mostar'daki Blagay denilen su kaynağının başındaki makamı.

Yahya Kemal: "Geldik bir zaman Sarı Saltık'la Asya'dan / Bir diyarı Rûm'a dağıldık Sakarya'dan" der. Balkanlarda İslâmın yayılışında öncü Sarı Saltık gösterilir. Biz Sarı Saltık'ı ne kadar önemsiyoruz?

Mostar'ın 12 km. ötesinde, Neredva Nehri'nin bir kolu olan Buna Irmağı'nın kaynadığı bir dağ oyuğunun başındaki tekkede Sarı Saltık'ın kabri bulunmaktadır. Bu tekkede haftanın belli günlerinde Nakşibendiler bir araya geliyorlarmış.

Maalesef Sarı Saltık'ın makamının olduğu tekkenin önü, bir başka büyük yapıyla kapatılmıştır. Kapatanlar, Türkiye'nin başına gaile açan malûm cemaat mensuplarıdır. Mahallî idareleri "elde ederek" bir bina kurmuşlar, lokanta açmışlar. 15 Temmuz'dan sonra bu bina ellerinden alınmış ama ne çare ki, tekkenin bulunduğu alanın orijinalitesi bu yapı yüzünden bozulmuş.

Bir: Bu yapı yıkılıp kaynak dibindeki tekke uzaktan görünür hâle getirilmelidir.

İki: kaynağın çevresi balık lokantaları... Hiç olacak iş değil! Lokantalar geriye çekilmelidir.

Bu da ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boşnak önderlere rica ve telkiniyle ve TİKA'nın proje geliştirmesiyle mümkün olabilir.

Bu tekke Osmanlı'nın Balkanlar'daki mührüdür. Lütfen harekete geçelim.

Aşağıdaki fotoğrafta tekkenin neresi olduğunu anlayabildiniz mi? Kayanın dibindeki ucu görünen kısım. Önünde bina kalksa görünecek!