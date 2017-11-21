Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında konuştu

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı Erdoğan, NATO skandalı ve Zarrab davasına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Dün yapılan seçimde önümüzdeki dönem için yeniden TBMM Başkanlığı'na getirilen Sayın İsmail Kahraman'ı tebrik ediyorum. Kasım 2019 seçimlerine kadar TBMM'nin önünde çok yoğun bir gündem vardır. Meclisimizin Sayın İsmail Kahraman'ın başkanlığında verimli ve huzurlu bir yasama dönemi geçireceğine inanıyorum."

ZARRAB DAVASI



Her şeyi denediler ama Türkiye'yi teslim alamadılar. Şimdi işi ülkemizi uluslararası alanda itibarsızlaştırmaya ve böylece kendi istedikleri yöne itmeye çalışıyorlar. Ülkemize yönelik saldırılar aptalın değil ancak alçakların işi olabilecek mahiyettedir. Biz bu mesajların anlamının farkındayız. Daha önce yapıldığında hiçbir sorun teşkil etmeyen işlerin konu biz olduğunda bir anda krize dönüşmesinin sebebini biliyoruz.

“AĞACA BALTA VURMUŞLAR, SAPI BENDENDİR DEMİŞ”

"NATO'da yaşanan şahsım ve Atatürk'le ilgili skandal üzerine ilk defa milli bir tavır gösterebilecekleri ümidine kapılmıştık aradan 3 gün geçmeden gerçek tıynetleri ortaya çıktı bu hadiseyi de 15 Temmuz gibi tezgah diye yaftalamaya başladılar.

Biz FETÖ’yü vatanımızdan söküp attık. Ama bu örgüt kendi anavatanında faaliyetlerini sürdürüyor. PKK, Türkiye’ye saldırmak isteyen herkesin kullanımına açık bir pislik yuvasına dönmüştür. Biz gerçek düşmanlarımızla baş ederiz. Hamd olsun bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Bize asıl can acıtıcı darbeler düşmanlarımızdan değil, onlarla birlikte hareket eden zahirde bizimle gibi duran alçaklardan geliyor.

Meşhur sözdür. “Ağaca balta vurmuşlar, sapı bendendir demiş.” Evet, devletimize ve milletimize yönelik saldırıların çoğunun gerisinde çevreleri görmekten üzüntü duyuyoruz. Ama Türkiye bunlara rağmen hedeflerine varabilecek bir güçtedir. Çünkü bizim bir amacımız var. Şimdilik kızıl elmamız ülkemizi 2023 hedefine ulaştırarak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmektir. Böylece istiklalimize ve istikbalimize çok daha sıkı şekilde sahip çıkma fırsatı elde edeceğimize inanıyorum. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol yapacağız. Çünkü biz bir defa durmak yok yola devam dedik. Milletimize bu şekilde söz verdik. Ve inşallah sözümüzden dönmeyeceğiz."

"17-25 ARALIK'TAKİ AYNI TEZGAHI GÖTÜRDÜLER AMERİKA'DA KURDULAR"

17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular. Birileri hala FETÖ'nün ağzı ile itham etmeyi sürdürüyorsa sebebi onlara verilen rolü oynamaktır. Aynı çevreler hepimizin gözü önünde yaşanan 15 Temmuz ihanetine hala tiyatro, kontrollü darbe diyebiliyorsa bu sözü onlara kimlerin söylettiğine bakmak gerekir.