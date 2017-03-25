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Cumhurbaşkanı Erdoğan maç sonrası soyunma odasına indi!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan maç sonrası soyunma odasına indi!
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile yaptığı maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

Maç sonrası soyunma odasına inen Erdoğan, oyuncular ve teknik heyetle tokalaşırken İsmail Köybaşı'nın hali sosyal medyayı salladı.

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Karşılaşmayı Antalya Stadı'nda izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maç öncesinde A Milli Takım'ın soyunma odasına indi.

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Toplu açılış töreni için Antalya'ya gelen Erdoğan, milli maçı statta takip etti. Müsabaka öncesinde milli takımın soyunma odasına giren Erdoğan, ay-yıldızlı futbolculara başarı diledi.

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Maçı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da takip etti.

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