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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidiyor!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da Rusya'ya 14 Kasım'da da Kuveyt'e gideceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da Rusya'ya gideceği açıklandı. Görüşmenin Soçi kentinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Görüşmede Suriye'de Türkiye'nin olası Afrin operasyonu ile İdlib'de oluşturulan çatışmasızlık bölgesi ve S-400'lerin durumunun masaya yatırılması bekleniyor.

Erdoğan'ın Rusya'nın ardından 14 Kasım'da Kuveyt'e gideceği belirtildi.

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