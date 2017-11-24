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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü
ABD lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda konuşacağını Twitter mesajıyla duyurdu. Görüşme az önce gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trumptelefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Soçi zirvesi, Suriye krizi ve bölgesel sorunlar ele alındı. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü.

Söz konusu görüşmede ikili ilişkiler, Soçi zirvesi, Suriye krizi ve bölgesel sorunlar ele alındı. 

İlerleyen saatlerde görüşmeye ilişkin yazılı açıklama da yapılacak.

TRUMP TWITTER'DAN DUYURMUŞTU 

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün bir görüşme 

 

ABD Başkanı Donald Trump kısa süre önce Türkiye ile ilgili peş peşe tweetler attı. 

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan ile görüşeceğini duyurdu. Görüşmenin akşam saatlerinde gerçekleşeceği beklenirken, ikilinin Ortadoğu meseleleri üzerinde duracağı üzerinde duruluyor.

Trump ilk tweet'inde "Bu sabah, Orta Doğu'da bana miras bırakılan karmaşık duruma barış getirmeye ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşuyor olacağım. Hepsini halledeceğim ancak bu 6 trilyon dolara ve hayatlara mal olan bir hata. En başından beri oraya girmemeliydik" ifadesini kullandı.

Trump, Orta Doğu'da kaybedilen hayatların ve 6 trilyon doların telafisi olmadığını ancak bunun üstesinden geleceğini söyleyerek bir önceki Obama yönetiminin Orta Doğu politikasını isim vermeden eleştirdi. 

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