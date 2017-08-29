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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında salon karıştı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında salon karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibinden eski  astsubay Ömer Faruk Göçmen'in esas hakkındaki savunması sırasında salon karıştı.

Göçmen, Marmaris'e kendilerinden önce gelen bir timin olduğunu, bunların iddia makamı tarafından yok sayıldığını ve tüm suçlamaların bilinçli  olarak kendilerinin üzerine yıkıldığını öne sürdü. Bir kamera kaydında saat 01.13'te elinde silahla sivil bir polisin otel çevresinde koştuğunun görüldüğünü savunan Göçmen, bunun kendilerinden önce bölgede bir çatışma yaşandığını gösterdiği iddia etti.

SAVCIDAN TEPKİ: AKLIMIZLA ALAY MI EDİYORSUN?

Savcı Ali Cenk Düzgün'ün sanığa "Orada bir darbe yaşanıyor, ne yapacak  polis önlem almayacak mı? Aklımızla alay mı ediyorsun?" demesi üzerine sanıklardan bazıları ayağa kalkarak bağırdı. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, bunun üzerine, "Hepiniz esas hakkında  savunma yapmanız gerekirken, delil tartışması yapıyorsunuz. Delil tartışması tek taraflı olmaz. Sayın savcıyı sürekli suçluyor ve onun yanıt hakkına neden oluyorsunuz. Soruşturma makamını sürekli zan altında bırakıyorsunuz" diyerek, sanıkları uyardı.  Yeniden söz alan savcı Düzgün'ün "Tanıklar savunma yaparken soruşturma ve iddia makamını delil karartmakla suçluyor" demesi üzerine sanıklardan Enes Yılmaz'ın "Zaten kararttın" sözleri duyuldu.

SALONA POLİS VE ASKER GİRDİ

Müşteki avukatlarının da sanıkların sözlerine tepki göstermesi  üzerinde salondaki gerilim arttı. Jandarma ve çevik kuvvet polisleri salona  alındı. Sanıklar bu sırada da mahkeme heyetini suçlayıcı ifadelerine devam etti. Sanık Yılmaz'ın "Müşteki avukatı gibi davranıyorsunuz, mahkeme başkan  gibi davranın" diye bağırmasının ardından Baştoğ, sanığı karar oturumuna kadar  duruşmadan men etti. Sanıklardan Abdülhamit Gülerden de benzer davranışları nedeniyle daha  önce men cezası almıştı. Duruşmaya ara verildi.

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