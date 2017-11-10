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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atatürk açılımı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atatürk açılımı'
Beştepe'de Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün anısına edilen hakaretleri hatırlatarak "Atatürk'ün ailesine söz söylemeye kalktılar" ifadelerini kullandı.
10 Kasım 2017 Cuma 13:57
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