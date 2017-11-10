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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atatürk açılımı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atatürk açılımı'
Beştepe'de Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün anısına edilen hakaretleri hatırlatarak "Atatürk'ün ailesine söz söylemeye kalktılar" ifadelerini kullandı.
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