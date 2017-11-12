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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı sınırı açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı sınırı açıklaması
Katıldığı canlı yayın programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolda yabancı sınırına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV Spor'un canlı yayın konuğu oldu. Spor gündemine ilişkin soruları cevaplandıran Erdoğan, yabancı sınırına ilişkin de açıklamada bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"FUTBOLA 15 YAŞINDA BAŞLADIM"

Benim 15 yaşında başlayan futbolla ilişkim, sürekli olarak sevgiyle, daha sonra Kasımpaşa'daki futbol serüvenimiz, hatırlarsınız o zamanlar kağıttan top yapar oynardık. Mahalle takımındaki yükselişimiz çok çabuk oldu. 7 sene Camialtı'nda oynadım. Orada oynarken İstanbul Amatör Karması'na seçildim. 7 senelik süreçten sonra İETT'ye transfer oldu. Hem iş imkanı hem de İETT de sürekli zirveyi zorlayan bir takımdı. İETT'deki heyecan daha farklıydı. Babamı daha sonra ikna ettim. "Baba bak ben okula da gidiyorum" dedim. Babamı sonunda ikna ettim. İETT'de siyaseti de yapıyordum. Hem antrenman, hem maçlar, hem siyaset. 1 kere kırmızı kart gördüm. Anadolu Hisarı Stadı'nda oynuyorduk. Takım kaptanıydım. Kaptanlığın verdiği itiraz üzerine çıkardı bana kırmızı kartı gösterdi. 

YABANCI SINIRLAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Şu anda yasa neyi emrediyorsa şüphesiz ki bütün kulüpler onu yapıyor. Burada özellikle bizim futbol kulüplerimiz futbolcuyu neden hazırlar? Milli takım için hazırlar. Milli takıma hazırlarken oyuncunun dakikasının fazla olması lazım. Bir oyuncu ne kadar fazla süre alırsa milli takıma adaylık şansı o oyuncu için artacaktır. Şimdi bizim en güçlü takımlarımızda beklediğimiz oyunlar olmazsa bizim şans yüzdemiz eksilir. 2019'a kadar anlaşmalar yapıldığı için bunun üzerinde spekülasyonlar yapmaya gerek yok. 2019'dan sonra TFF kulüplerle oturup konuyu masaya yatırmalı. Yabancı futbolcu olmasın mı? Tabii ki olmalı. Tribünlere canlılık hareket katacaklar. 

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