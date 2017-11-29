Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği belgelere cevabının ardından CHP'den ilk tepki geldi. CHP Yalova Milletvekili İnce, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak, AKP'den gelen açıklamaların birbiriyle çeliştiğini savundu.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı “Man Adası belgelerine” ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP’li İnce, “Önce resmi olarak yapılan ticaret dediler, sonra sahte dediler, sonra yine ticaret dediler, sonra para gitmedi geldi dediler. Nerede duracaksınız? Sahte mi? Yanlış mı? Ticaret mi? Geldi mi? Gitti mi?” diye sordu.

İnce bu tweetinde önce ise şu açıklamalarda bulundu:

“1- Avukatlık ücretini Halk Bankasının ödediği ABD'deki avukat, Tayyip Erdoğan'ın saf ve dürüst dediği Süleyman Aslan'ın Reza'dan utanmazca rüşvet aldığını söyledi.

2- Tayyip Erdoğan'ın hayırsever dediği, Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptığı, Türkiye'de hapisten kurtardığı, kendisi için ABD'ye iki kez nota verdiği Reza itirafçı oldu.

3- ABD'deki davaya kumpas diyenler, ücretini ödediğiniz ABD'li avukat sizin sahip çıktığınız Genel Müdür Süleyman Aslan'ı rüşvet almaklar suçluyor, vatandaşlık verdiğiniz, ilişkiye girdiğiniz Reza itirafçı oluyor siz hala kumpas diyorsunuz.

4-Belge açıklanırsa sahte, tape çıkarsa montaj, dava açılırsa kumpas, gerçeği dillendiren olursa hain diyerek gerçekleri kapatamazsınız.

5- Bakanları ve mahdumlarını kurtarmak için Reza'yı serbest bıraktınız yetmedi yandaş kanalınızda Türk Bayrağı önünde cari açığın yüzde 15'ini kapatan kahraman edasıyla televizyona çıkardınız.

6- Soruyorum, Reza ile birlikte yaptığınız iş ve işlemlerden, çevirdiğiniz dümenlerden milletimize, ülkemize ne fayda sağladınız?

7- Bu dava bizim milli davamız olamaz. Reza ile bu dümenleri çevirirken, millete sordunuz mu, Meclise bilgi verdiniz mi, ambargoyu o zaman sorguladınız mı?

8- Kolunuza saati takmasını, kutunuza parayı koymasını biliyorsunuz, faturayı ödemesini de bilmelisiniz.

9- Reza'nın peçeteye yazıp imzaladığı kâğıdı belge olarak kabul edip banka dekontuna sahte diyorsunuz. Açıklanmayan belgeyi sahte ilan edecek kadar üstün yeteneklere sahipsiniz.

10- İnkâr ederek, belgeyi ve belge açıklayanı itibarsızlaştırma gayreti içine girerek SUUDİ ARABİSTAN, KATAR, MALTA ve MAN ADASI ilişkilerinizi, paralarınızı, para transferlerinizi, vergi ödememek için yaptığınız işlemleri, gemiciklerinizi, şirketlerinizi aklayamazsınız!

11- Belgelerden anlaşılıyor ki Rıza Sarraf ve ilişki kurduğu kişiler 2005 yılından bu yana takip edilmiş, dinlenmiş. Türkiye, sadece FETÖ'ye teslim edilmemiş, bir başka ülkenin operasyon ülkesi haline getirilmiş.