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“Cumhurbaşkanı olacağım, idamı getireceğim”

“Cumhurbaşkanı olacağım, idamı getireceğim”
İlköğretim öğrencisinin bir gazetecinin “Büyüyünce ne olacaksın” sorusuna verdiği “Cumhurbaşkanı olacağım, idamı getireceğim” demesi, herkesi şaşırttı. Olay sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
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