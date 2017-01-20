“Cumhurbaşkanı olacağım, idamı getireceğim”

İlköğretim öğrencisinin bir gazetecinin “Büyüyünce ne olacaksın” sorusuna verdiği “Cumhurbaşkanı olacağım, idamı getireceğim” demesi, herkesi şaşırttı. Olay sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.