Cumhurbaşkanı uyardı hükümet ne yapacak?..
Bankaların yüksek kârlarını gündeme muhalefet partileri değil, 15 yıldır iktidar olan AKP'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan getirdi.
"Muhalefet partileri" ifadesini de yılların alışkanlığı ile yazdım.
Çünkü bir tek CHP var muhalefet partisi olarak adlandırılacak.
MHP için daha önce "AKP'nin koalisyon ortağıdır ve koalisyon içi eleştiriler yapıyor" diye yazdım. Bugün de farklı bir durum yok.
CHP'ye gelince vatandaştan ve sorunlarından kopuk, AKP'nin yarattığı gündeme kapılmış siyaset yapıyor.
Muhalefet olmayınca AKP kendi kendine muhalefet yapıyor ki Erdoğan'ın bankaları "yüksek kâr" nedeniyle eleştirmesine bu açıdan bakmak lazım.
Peki, Başbakan Binali Yıldırım ve AKP hükümeti bankaların "yüksek kâr" elde etmelerine nasıl bakıyor biliyor musunuz?
Erdoğan'ın yaklaşık 10 gün önce yaptığı bu eleştiriye karşın hükümet ve bürokrasi adeta üç maymunu oynuyor. Görmedim, duymadım, konuşmam...
SORULAR VE CEVAPLAR
Bankaların yüksek faiz ve yüksek kâr oranlarını şikayet eden kim?
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Peki, Türkiye'de bankaların faizlerine yasal dayanak sağlayan kim?
Başbakan Binali Yıldırım'ın AKP Hükümeti.
Merkez Bankası kime bağlı?
Başbakan Binali Yıldırım'ın AKP Hükümetine.
BDDK kime bağlı?
Başbakan Binali Yıldırım'ın AKP Hükümetine.
Naci Ağbal kimin Maliye Bakanı?
Başbakan Binali Yıldırım'ın AKP Hükümetinin.
Mehmet Şimşek kimin Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı?
Başbakan Binali Yıldırım'ın AKP Hükümetinin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bankaların yüksek faiz ve yüksek kâr oranları şikayetine yanıt kimden geldi?
Hiçbirinden.
CHP'den açıklama ya da eleştiri var mı?
Yok.
MHP'den açıklama ya da eleştiri var mı?
Bankaların Yüksek faiz ve yüksek kâr oranları kimi mağdur ediyor?
Vatandaşı.
Vatandaşı bu durumdan koruması gereken kim?
Başbakan Binali Yıldırım'ın AKP Hükümeti.
Başbakan Binali Yıldırım'ı ve AKP Hükümetini bu görevlere getiren kim?
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Partisini ve partililerini, "Metal Yorgunu" diye eleştiren kim?
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Kabinede yapılan son değişiklik ile hükümete "taze kan" sağlayan kim?
Başbakan Binali Yıldırım...
Şaka şaka...
Elbette, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Sonuç:
Bankaların yüksek faiz ve kâr etmelerini engelleyen Kanun Hükmünde Kararname çıkartmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan.
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