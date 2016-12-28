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Cumhurbaşkanı'nın o yetkisi iptal ediliyor

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Cumhurbaşkanı'nın o yetkisi iptal ediliyor
Anayasa değişiklik teklifinde önemli değişikliler gerçekleştirildi... Cumhurbaşkanının kamu kurumlarıyla ilgi kararname yetkisi, HSYK üye sayısı gibi konularda değişiklikler gerçekleştirildi.

- Tekliften cumhurbaşkanının kamu kurumlarıyla ilgili kararname yetkisi çıkarılacak.

- HSYK maddesinde değişiklik yapılacak. Üye sayısı 12'den 13'e çıkarılacak. Adaletbakanı ve adalet bakanı müsteşarı doğal üye sayılacak. 

- Anayasa değişiklik teklifindeki doğuştan Türk olma şartı kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığıadaylığı için Türk vatandaşı olma şartı aranacak.

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