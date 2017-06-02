Cumhurbaşkanlı Sözcüsü Kalın: PYD ile IŞİD işbirliği içinde

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, PYD ve IŞİD'in birlikte hareket ettiğini savunarak, "PYD, IŞİD'e koridor açıyor. MİT konuyu yakından takip ediyor. Bu yönde emareler var. Bu yeni bir şey değil. Daha önce de yapıldı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, IŞİD'e yönelik bir koridor açıldığı yönünde MİT'e gelen bilgiler olduğunu belirterek "MİT konuyu yakından takip ediyor. Bu yönde emareler var. Bu yeni bir şey değil. Daha önce de yapıldı. Biz hep bunu söylüyoruz, terör örgütleri işlerine geldiğinde birbirlerini destekliyor. Bunlar oyun içinde oyuna dönüşüyor." dedi.

Sözcü Kalın, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Helikopter kazasında şehit olanlara Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz askerlerimiz bütün şehitlerimiz gibi milletin vicdanında. Soruşturma devam ediyor, detaylar ortaya çıktıkça paylaşılacaktır.

FETÖ Davaları

Yargılamaların başlamış olması çok önemli. Batılı basın organları hukukun üstünlüğü gibi telkinlerde bulunuyor ama bunun dışında bir şey yapılmıyor zaten. Davalar Türkiye'de hukukun işlediğini gösteriyor. Bu alçak darbe girişiminde bulunanlar adeletin önüne çıkarıldı. Yargı, bağımsızlığı çerçevesinde gerekli değerlendirme yapılacaktır. Şehitlerimiz oldu, ülke tarihinde görülmemiş şeyler yaşandı. Cumhurbaşkanını sadece tevkif etmek için değil katletmek için yola çıktılar. Savunmalara baktığınızda oyun içinde oyun görüyoruz. Yaşananlara ve anlatılanlara bakıldığında iki apayrı dünya var. Türk mahkemeleri çalışıyor ve davalar gayet şeffaf bir şekilde yürütülüyor.

ABD'den YPG'ye silah yardımı

Çerçeveyi Sayın Cumhurbaşkanımımz, Trup ile yaptığı görüşmede ortaya koydu. Oradaki görüşmede Cumhurbaşkanımız aldıkları kararın yanlış olduğunu ifade etti. Biz iddiamızda ısrarcıyız. ÖSO ile Rakka operasyonu yapılabilirdi. Obama yönetimi teklifimizi bir kenara koydu. Başka hesaplar olduğu belirgin. Suriye üzerinde başka bir vekalet gücü oluşturuluyor. Obama yönetiminin hataları kaybedilen zaman süreçlerine baktığınızda Suriye'deki tablonun bu kadar karanlık hale gelmesinin nedenlerini burada aramanız gerekir.

DEAŞ başka coğrafyalarda da ortaya çıkmaya başlıyor. Obama yönetimini baştan beri bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle baş edemeyeceği yönünde eleştirdik. Obama yönetimi maalesef Trump'ı da ikna etti. Biz baştan beri söyledik; Rakka operasyonunda YPG yer alırsa biz yokuz dedik. Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik bir tehdit algılanırsa gereğini yaparız dedik. ABD'den Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek adımları atacağız açıklaması geldi. İşbirliğine tabii ki açığız. ABD ile çalışmaya devam edeceğiz. ABD'nin bu konuda hata yaptığı çok açık.

"YPG'den DEAŞ'e koridor"

MİT konuyu yakından takip ediyor. Bu yönde emareler var. Bu yeni bir şey değil. Daha önce de yapıldı. Biz hep bunu söylüyoruz, terör örgütleri işlerine geldiğinde birbirlerini destekliyor. Bunlar oyun içinde oyuna dönüşüyor.