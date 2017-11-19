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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ahmet Kaya'nın mezarında

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ahmet Kaya'nın mezarında
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ahmet Kaya'nın Paris'teki mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ahmet Kaya'nın Paris'te Pere-Lachaise'deki mezarını ziyaret etti. Kaya'nın mezarına çiçek bırakan Kalın, mezarın başında kısa bir süre dua okudu.

Kalın, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vefat yıl dönümünde Kaya'yı mezarının başında tekrar rahmetle, minnetle yad ettiğini söyledi.

Ahmet Kaya'nın sazıyla, sözüyle ve şiiriyle her zaman hakkın, haklının yanında olduğunu belirten Kalın, şöyle konuştu:

"Yeri geldi bu ülkenin namuslu solcularını, sağcılarını savundu. Yeri geldi 28 Şubat'ta başörtüsü mağduru olan bayan kardeşlerimizi savundu. Yeri geldi, yine 28 Şubat sürecinde bir şiir okuduğu için hapse mahkum edilen Cumhurbaşkanımızı Pınarhisar'a uğurlayan o kutlu topluluk içerisinde yer aldı."

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