Cumhurbaşkanlığı yetkileri parlamentoya devrediliyor

Kazakistan parlamentosu, bir ay önce kamuoyunda tartışmaya açılan, cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin parlamento ve hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Kazakistan parlamentosu, bir ay önce kamuoyunda tartışmaya açılan, cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin parlamento ve hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından cuma günü parlamentoya sunulan anayasa reformu yasasının son hali, parlamento görüşmelerinin ikinci oturumunda milletvekili Nurlan Abdirov tarafından okundu.

Abdirov, tasarının parlamentonun tüm komitelerinde tartışıldığını belirterek, desteklenmesi çağrısında bulundu.

Oturuma katılan 105 milletvekilinden 104'ünün "evet" oyuyla yasa tasarısı parlamentodan geçti.

Yasa, Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in onaylamasının ardından yürürlüğe girecek.

Anayasa değişikliği cumhurbaşkanının maliye, ekonomi, devlet mülkiyeti ve idari alanlarda 23, diğer kanunlar kapsamında da 35 yetkisinin parlamentoya verilmesini öngörüyor. Cumhurbaşkanı, anayasanın korunması, savunma ve güvenlik, dış ve iç siyaset gibi konulardan sorumlu olacak.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev ocak ayının sonunda halka hitabında, yönetim sisteminin verimliliğini artırmak için cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin parlamento ve hükümete devredilmesini öngören anayasa değişikliği taslağının tartışılmaya açılması kararı aldığını bildirmişti.