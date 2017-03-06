Cumhurbaşkanlığı'ndan, Bahçeli açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Bahçeli'nin Almanya çıkışı hakkında açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bahçeli, asil ve milli duruşunu bütün dünyaya bir kez daha gösterdi" dedi.

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