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Cumhurbaşkanlığı'ndan, Bahçeli açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı'ndan, Bahçeli açıklaması
Cumhurbaşkanlığı'ndan Bahçeli'nin Almanya çıkışı hakkında açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bahçeli, asil ve milli duruşunu bütün dünyaya bir kez daha gösterdi" dedi.

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