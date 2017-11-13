Cumhurbaşkanlığı'ndan deprem açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depremin ardından Türkiye'nin teyakkuza geçtiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Irak'ta yaşanan depreme ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Irak'ta yaşanan depreme ilişkin "Irak'ın kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle AFAD, Kızılay ve diğer birimlerimiz arama, kurtarma çalışmaları ve ilaç, battaniye, insani yardımlar için harekete geçmiş durumda. Büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.