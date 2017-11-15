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Cumhuriyet için '90 yıllık reklam arası' diyen AKP'li eski vekilden Atatürk paylaşımı

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Cumhuriyet için '90 yıllık reklam arası' diyen AKP'li eski vekilden Atatürk paylaşımı
Geçmiş dönemde "600 yıllık imparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi" mesajıyla tepki toplayan AKP Balıkesir eski Milletvekili Tülay Babuşcu'nun, 10 Kasım'da yaptığı Atatürk paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

AKP Balıkesir eski Milletvekili Tülay Babuşcu, geçmiş dönemde "600 yıllık imparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi" mesajını paylaşmış ve büyük toplamıştı.

AKP'nin 'Atatürk açılımı'nın ardından Babuşcu'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Babuşcu, Atatürk ve Anıtkabir resminin üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Atatürk. Her 10 Kasım'da yeniden doğar" ifadeleri geçen bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım:

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