Cumhuriyet yıkılıyor mu?..

Çalışması 18 yıl sürdü… 1900-2000 yılları arasında 200 farklı ülkede yaşamış 1941 lideri araştırdı.

Hazırlayan: Timuçin Mert

ABD Başkanı Roosvelt'ten, İngiltere'nin unutulmaz Başbakanı Sir Winston Churchill'e, Çin lideri Mao'dan, Küba devrimini yapan Fidel Castro'ya kadar uzayan geniş bir yelpazedeki 377 lider arasında en büyük puanı "O"na verdi.

Liderleri incelerken "Yeni ülke yaratma, savaş kazanma, toprak kazanımı/kaybı, iktidarda kalma süresi, askeri başarı, sosyal mühendislik, toplumu olumlu yönde değiştirme, iyileşen ekonomi, devlet adamlığı, ideoloji, ahlaklı örnek oluşturma, yozluğa karışmama, politik miras" gibi özelliklerine baktı.

Araştırmasını doğrulatmak için 80 kişilik bağımsız bir çalışma grubuna ayrıca benzer bir puanlama yaptırdı. Her ikisinde de tüm liderler arasında birinciliği Atatürk aldı…

* * *

Araştırmadaki önemli ölçeklerin başında "Hiç yoktan bir şey var etmek, örneğin sıfırdan bir devlet kurmak" geliyordu. Büyük Önder Atatürk burada en yüksek puana ulaştı. Çünkü bitmiş, yok olmuş bir Osmanlı'dan, yeni, modern Türkiye'yi yaratmış, Cumhuriyet'i yoktan var etmişti. Atatürk Sevr Antlaşması ile kaybedilen toprakları Lozan Antlaşması ile kazandığı için yine, en yüksek puanı elde etti…

Bir diğer öğe ise, dış destek olmadan ve hukuksuzluğa başvurmadan uzun yıllar iktidarını korumasıydı. Büyük Önder hem bu alanda, hem de askeri başarıda diğer liderler arasından sıyrılıp, birinci çıktı… Çanakkale'de başlayıp Kurtuluş Savaşı ile doruğa çıkan askeri başarısıyla yine en yüksek puana layık görüldü…

* * *

Harf, kıyafet, medeni kanun, kadına seçme-seçilme hakkı, laiklik gibi devrimlerin yanı sıra, ekonomik kalkınma hamlesi, devlet adamlığı, diplomatik ilişkileri geliştirip komşular ve diğer ülkelerle iyi geçinmesi, ideolojisi, siyasi mirası, ahlaki yönden örnek olması yani yozlaşmaması, çalıp çırpmaması, hanedan gibi hareket etmemesi gibi özellikleriyle de rakipsizdi. Bir başka deyişle "Efsane lider" deyimi yerini bulmuştu.

* * *

Bunları hayatı boyunca Türkiye'ye hiç gelmemiş ABD'li bir bilim insanı; Prof. Ludwig Arnold, yıllarını adadığı araştırması hakkında bilgi sunarken söylüyor…

Ayrıca unutturmak, itibarsızlaştırmak için Atatürk'ü ve eşsiz eseri Cumhuriyet'i hedef alan yalan ve iftira saldırılarını da şöyle yorumluyor: "Baskı ve manipülasyonlar size gerçek değeri olan hiçbir şeyi unutturmaz, tam tersine daha çok bağlanırsınız. Atatürk'ün cephede savaşırken ve daha sonra devlet adamlığı süresince kazandığı büyük başarılar, bu vizyoner lideri tarihin hafızasında ölümsüz bir konuma getirmiştir. Atatürk"ün dehasını ve büyüklüğünü bir gün herkes anlayacaktır!.."

* * *

Ludwig Arnold'un "Asrın en büyük lideridir" dediği Atatürk hakkındaki görüşlerini, Cumhuriyet'i bir an önce yıkmayı (!) düşünen meczuplar, nankörler ve hainlere ithaf ediyorum.

Uğur Dündar Sözcü

***

Onlara her şey serbest

...Ankara Valiliği, 30 Ağustos kutlamalarını yasaklama nedenini terör tehlikesi olarak açıkladı. Ne hikmetse iktidarın yaptığı mitinglerde, kalabalık gösterilerde güvenlik sorunu çıkmıyor da milli bayramlarda çıkıyor! Onlara her şey serbest… Varlıklarını borçlu oldukları ulusal günlere ise alerjileri var!

Rahmi Turan Sözcü

***

Bak şu konuşana

Bak sen şu konuşana...

Yeni devlet kuruyormuş...

Kurucu liderliğine de Erdoğan'ı tensip buyurmuş.

*

Adama densiz desem...

"Bu kadarcık mı yani" diyeceksiniz...

*

"Patavatsız" desem o daha da az kalacak...

*

"Şuursuz" desem, saçmalığı için hafifletici neden sayılacak...

*

Git Allah'ından bul ne diyeyim...

*

(...)

Gitti bunların aklı, şuuru..

Ama ciddiye almayın...

Bunlar böyledir...

*

Havaya bir girdiler mi, şuursuzluk bentlerini çiğner aşarlar.

Unuttunuz mu daha dün, PKK'yla anlaşıp çözüm süreci başladığında, sözlüğümüzden Türk kelimesini atmaya, direğimizden Türk bayrağını indirmeye, devlet dairelerimizden Türkiye Cumhuriyeti ibaresini kaldırmaya cüret etmişlerdi de...

Sonra rüzgâr dönüverince, onlar da rüzgâr fırıldağına dönmüşlerdi.

*

Bak benim şuursuz kaplanım...

(...) Kaldırmaya şimdiden teşne olduğun o hafriyat var ya...

Maazallah altında ilk kalan sen olursun...

*

Duydun mu benim kuyruksuz aslanım.

Ertuğrul Özkök Hürriyet

***

Bu noktaya nasıl gelindi?

(...) Darbe girişiminin tam olarak, doğru şekilde ortaya çıkması için "darbe nasıl başladı, gelişti, bitti" sorusunun cevabını aramadan önce koskoca devlet kurumlarının hemen hepsi nasıl FETÖ tarafından işgal edilebildi, "darbe noktasına nasıl gelindi" sorularının cevabını bulmak gerekiyor. Bu soruların cevabı anlaşılmadan Türkiye ne 15 Temmuz'u anlayabilir, ne de bundan sonra benzer tehlikelerin, "devletin dini kullanarak siyasete nüfus edecek başka cemaatlerin, grupların" tehdidinden korunabilir...

Güngör Mengi Vatan

***

Düşün yakamızdan!

Nuray Mert, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet gazetesinde, yine Atatürk'ü, Cumhuriyetçi anlayışı diline doladı.

AKP'ye, "Madem Atatürk'e karşısınız, Atatürk'ü müfredattan silin" yönünde akıl veriyor.

Biz daha önce Nuray Mert ve onun gibilerine, bu köşeden "düşün yakamızdan" diye seslendiğimizde kimileri bize gazetecilik öğretmeye kalkışmıştı. Daha gür sesle sözümüzden dönmediğimizi bir kez daha duyururuz:

Cumhuriyet düşmanlarına yamananlar, Cumhuriyet düşüncesine zarar verenler, Cumhuriyet'i ilkeleri ile birlikte batağa sürükleyenler, casusluk cemaatinin toplantılarında gericiliğe göz süzenler, yetmezlik içinde yobazlığa evet diyenler...

Düşün artık yakamızdan!

Işık Kansu Cumhuriyet

***

Karikatür Latif Demirci / Hürriyet