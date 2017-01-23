"Çuval emrini Pentagon verdi"

‘Irak Valisi Bremer’ lakaplı ABD’li diplomat 2003 yılında yaşanan Türk askerlerinin başına ‘çuval’ geçirme olayı ile ilgili, ‘çuval’ emrinin kendisinden değil Amerikan Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) geldiğini açıkladı.

Habertürk’ten Nalan Koçak’ın sorularını yanıtlayan Bremer, ‘Çuval Sakandalı’ ile ilgili “Olayın detaylarını hatırlayamıyorum. Ancak Irak'ın geçici hükümeti, bölgede operasyon halinde Türk askerlerinin bulunduğunu bilmediklerini söylemişti. Bunu anımsıyorum. Ve hükümetin hayli endişelendiğini hatırlıyorum” dedi.

İşte Paul Bremer’in Irak işgali ve ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik açıklamaları…

‘ÇUVAL EMRİNİ BEN DEĞİL SAVUNMA BAKANLIĞI VERDİ'

O dönemde Türkiye ve ABD büyük kriz yaşadı. Mart 2003'te Meclis Irak tezkeresini reddetti. Temmuz 2003'te de çuval krizi yaşandı. Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesi talimatı askeri yetkililere sizden mi gitti?

Hayır ben vermedim. Ben sadece sivil yönetimden sorumluydum, askerlere talimat doğrudan savunma bakanlığı üzerinden gidiyordu.

‘OBAMA ASKERLERİ ÇEKTİ IŞİD ORTAYA ÇIKTI'

Irak ordusunun dağıtılmasına gelecek olursam… Eski askerlerin çoğu radikal gruplara katıldı. Bu nedenle IŞİD'ın ortaya çıkmasından sizi sorumlu tutanlar var. Kararınız örgütün kök salması için uygun bir ortam sağladı mı?

Hayır. Bu tez öncelikle tarihi göz ardı ediyor. Zaten Saddam devrilmeden önce El Kaide vardı. 2009'un sonu itibarıyla Irak El Kaide'si ABD ve Irak ordusu tarafından kesinlikle mağlup edilmişti. Daha sonra IŞİD ortaya çıktı. Çünkü ABD hükümeti 2011'de, Irak'tan askerlerini çekme hatasına düştü. Başkan Obama göreve geldiğinde, Bush hükümetinden istikrarlı bir Irak devraldığını söyledi. Bu doğruydu.

‘TÜRKİYE'YLE İLİŞKİLERDE HASSAS OLMALIYIZ'

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, “Türkiye, Rusya ve İran'a bazı şeylerin sözünü verdik ama bunları yapmadık” dedi. Sanırım bu giderayak yapılan bir itiraftı. ABD'yle gerilim sonucunda Türkiye Rusya'yla yakınlaştı. Sizce Ankara bu pozisyonu sürdürmeli mi?

Tabii ki hayır. Bence Rusya, yüzyıllar boyunca Türkiye için hep güvenemeyeceği bir komşu oldu. Türkiye'nin Rusya'nın düşmanı olmak istememesini anlıyorum. Ama uzun vadede Türkiye'nin çıkarları denge gerektiriyor. Yeni ABD yönetiminin bir yol bulacağını umuyorum. Türkiye'yle ilişkilerde hassas olmamız gerek.