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Dağların Aslanları Uzman Çavuşlar nefes kesti

Dağların Aslanları Uzman Çavuşlar nefes kesti 1
İzmir'de "Teröristle Mücadele Harekatı Kursu"nu başarıyla tamamlayan bin 837 uzman erbaş mezun oldu.Foça 7'nci Jandarma Komando Eğitim Alayı'ndaki eğitimlerini tamamlayan 24. dönem uzman erbaşlar için mezuniyet töreni düzenlendi.
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Yeni Çağ Gazetesi
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