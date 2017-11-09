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Dağların Aslanları Uzman Çavuşlar nefes kesti
İzmir'de "Teröristle Mücadele Harekatı Kursu"nu başarıyla tamamlayan bin 837 uzman erbaş mezun oldu.Foça 7'nci Jandarma Komando Eğitim Alayı'ndaki eğitimlerini tamamlayan 24. dönem uzman erbaşlar için mezuniyet töreni düzenlendi.
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