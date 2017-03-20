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Danimarka, büyükelçimizi çağırdı!

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Danimarka, büyükelçimizi çağırdı!
Danimarka'nın önde gelen gazetelerinden Berlingske'de, “Danimarkalı Türkler vatan hainliğiyle şikayet edildi" başlıklı haberi üzerine Türk Büyükelçi Danimarka Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Danimarkalı Türk kökenli vatandaşların, Türk makamlarına şikayet edilmelerinin hiçbir surette kabul edilemez olduğunu belirterek, bu nedenle Türk Büyükelçinin, Dışişleri Bakanlığa çağrıldığını belirtti.

Berlingske Gazetesi dünkü sayısında aralarında Sosyalist Halk Partisi’nden önceki dönem milletvekilliği yapan Özlem Çekiç, halen milletvekili olan Lars Aslan Rasmussen ile FETÖ’cü Dialog Forum Başkanı Mustafa Gezer’in bulunduğu Kürt kökenli kişilerle yaptığı röportajlara yer vermiş, röportajda bu kişiler Danimarka’da yaşayan Türklerden tehditler aldıklarını ve Türkiye’deki şikayet hattına ihbarda bulunulduğunu öne sürmüşlerdi.

Bakan Anders Samuelsen, Türk Büyükelçiyi Dışişlerine çağırarak konuyu netleştirmek istediklerini kaydetti.

Türkiye’nin Danimarka Büyükelçisi Mehmet Dönmez’in yaş haddinden ötürü emekli olması nedeniyle geçtiğimiz perşembe günü Türkiye’ye dönmesi üzerine, Büyükelçilik görevine vekalet eden kıdemli müsteşar Bora Kerimoğlu Danimarka Dışişleri Bakanlığı’na gidecek.

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