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Danimarka'dan Binali Yıldırım'a erteleme talebi

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Danimarka'dan Binali Yıldırım'a erteleme talebi
Danimarka Başbakanı Rasmussen, Hollanda ile yaşanan kriz sebebiyle 'Başbakan Yıldırım'ın Danimarka ziyaretini ertelemesi' teklifinde bulundu.

Reuters’ın haberine göre Lokke Rasmussen, Türkiye-Hollanda arasındaki siyasi kriz nedeniyle, Başbakan Binali Yıldırım’ın Danimarka’ya yapacağı ziyaretin ertelenmesini teklif etti.

Rasmussen yazılı açıklamada, ‘Türk mevkidaşıma konuyla ilgili erteleme talebimi ilettim’ ifadelerini kullandı.

İHA’nın haberine göre ise Danimarka Başbakanlığı tarafından yayınlanan basın bildirisinde, son günlerde Almanya ve Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan gerilim ışığında bu kararın alındığı belirtildi. Lars Lökke Rasmussen, “Normal şartlarda Binali Yıldırım ile Türkiye’deki gelişmeleri tartışmak isterdim. Türkiye’nin Hollanda’ya karşı takındığı tavırdan ayrı bir şekilde bir ziyareti değerlendirmem mümkün olamayacaktır. Bu yüzden Türkiye’den bu ziyareti iptal etmesini istedim” dedi

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