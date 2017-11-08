Danıştay üyesi meslekten çıkarıldı

Danıştay Başkanlık Kurulu, 'FETÖ' ile irtibatı olduğu değerlendirilen Danıştay üyesi Eyüp Kaya'nın meslekten çıkarılmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Danıştay Başkanlık Kurulu kararına göre, Danıştay üyesi Eyüp Kaya'nın, 6749 sayılı kanunun "Yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin tedbirler" başlıklı 3'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olup olmadığını araştırmak üzere Danıştay Başkanlık Kurulunun 5 Kasım 2016 tarih ve 2016/55 sayılı kararıyla görevlendirilen Danıştay üyesi tarafından hazırlanan rapor ve 8 Eylül 2017 tarihli Başkanlık makamının ek rapor istemli yazısı üzerine hazırlanan ek raporda yer alan bilgi, belge ve delillerin incelendiği belirtildi.

Buna göre, Danıştay üyesi Kaya'nın terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplardan olan 'FETÖ' ile irtibatı olduğu değerlendirildiğinden, meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.