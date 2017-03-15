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Danıştay'dan Fidan kararı!

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Danıştay'dan Fidan kararı!
Danıştay Yargıçlar Sendikası eski Başkanı Eminağaoğlu’nun MİT Müsteşarı Fidan’ın AKP'den milletvekili olmak için görevinden istifa etmesi ve yeniden MİT'e atanması işleminin iptaline ilişkin açtığı davanın ret kararını bozdu.

KILPAYI BOZMA KARARI

Danıştay 16. Dairesi, Eminağaoğlu’nun dava açma sıfatı olmadığı gerekçesiyle davayı 2 Temmuz 2015’te reddetti. Eminağaoğlu, ret kararını bir üst kurul olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz etti. Kurul, 20 Ekim 2016’da 5’e karşı 6 oyla kılpayı Eminağaoğlu’nun dava açma sıfatının bulunduğu ve söz konusu işlemden etkilendiğine vurgu yaptı. Kurul, Danıştay 16’ncı dairenin ret kararını bozdu.

BU ATAMANIN İPTALİ GEREKİR

Eminağaoğlu Hürriyet’e kurul kararını şöyle değerlendirdi:

“Bu karar bana altı ay geçtikten sonra 13 Mart 2017 tarihinde tebliğ edilmiştir. Karara karşı 15 gün içinde tarafların aynı kurul nezdinde karar düzeltme hakkı bulunmaktadır. İktidarın her türlü hukuksuz ve tek adam anlayışına dayalı kural tanımaz işlemlerine karşı mücadele, her türlü koşulda kararlılıkla sürdürülecektir. Bu aşamadan sonra beklenen, davanın Danıştay 16. Dairesi’nce esastan görüşülerek, MGK kararı olmadan yapılan bu atamanın iptalidir.

KAMUDA BİR GÖREVE ATANMASI OLANAKLI DEĞİL

MİT Yasası’nın 14 üncü maddesi uyarınca, istifa tarihinden itibaren 5 yıl geçmeden, 657 sayılı Yasa’nın 92 nci maddesi uyarınca ise ikiden fazla istifa edenlerin, kamuda bir göreve atanabilmesi olanaklı değildir. Olayda bu kurallar da ihlal edilmiştir.”

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