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Darbe girişimi ana davası bugün başlıyor

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Darbe girişimi ana davası bugün başlıyor
İstanbul'da darbe girişimiyle ilgili ana dava bugün başlıyor. veren Davanın bir numaralı sanığı Gülen için 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 174 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Fethullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu iddianamede 6'sı general, 17'si subay toplam 24 kişi yer alıyor. İstanbul'da 89 kişinin şehit edildiği girişime ilişkin yargılama Silivri Cezaevi yerleşkesinde yapılan binada başlıyor.

Davada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan duruşma savcısı olarak görev yapacak.

351 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullanan 800 üyesinden 500'ünün darbe girişimine katılmadığına dikkat çekiliyor. Bu kişilerin ikinci bir darbe girişiminde kullanılmak üzere uyuyan hücreler olarak bekletildikleri tespitine yer veriliyor.

NTV'nin haberine göre, iddianamede 'Yurtta Sulh Konseyi'in İstanbul yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyüp Gürler'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, doksan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve yüz yetmiş dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diğer 13 kişi hakkında da en az üçer kez olmak üzere ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 30 yıla kadar değişen hapis cezaları talep ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil 89 kişi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile hükümet de 'suçtan zarar görenler' sıfatıyla iddianamede yer alıyor.

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