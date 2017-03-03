Darbe girişimi ana davasında flaş gelişme!

Darbe girişiminin ana iddianamesi tamamlandı. İddianamede, Fetullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak yer alırken 38 sanık içinse 2 bin 988 kez müebbet hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, 26'sı general 221 şüpheli hakkında hazırlanan 2 bin 581 sayfalık çatı iddianamesi mahkemeye gönderildi. İddianamede, Fetullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak yer alıyor.

BİR NUMARALI SANIK GÜLEN

38 Yurtta Sulh Konseyi üyesine dava açıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame 2581 sayfadan oluşuyor. İddianamede darbe girişiminin talimatını örgüt lideri Fethullah Gülen'in verdiği, Gülen ile birlikte örgütün asker üyelerinden oluşan ve Yurtta Sulh Konseyi üyesi olarak tespit edilen 38 şüpheli (ölü Semih Terzi dışında) hakkında "anayasayı ihlal, cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı örgütü yönetme suçları dışında, darbe girişimi kapsamında Cumhurbaşkanına suikast, 250 kişiyi şehit etme, 2735 kişiyi öldürmeye teşebbüs, üst düzey komutan ve devlet yöneticilerinin hürriyetini sınırlama" suçlarından da şehit ve mağdur sayısınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları istendi. Yurtta Sulh Konseyi'nin başında YAŞ üyesi ve eski Hava Pilot Orgeneral Akın Öztürk yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Yurtta Sulh Konseyi'nin 1960 darbesine benzer şekilde 38 kişiden oluşmasına dikkat çekti.

YURTTA SULH KONSEYİ BELLİ OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianamesinde, FETÖ'nün asker üyelerinden oluşan ve "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olarak tespit edilen 38 şüpheli de yer alıyor. Buna göre Yurtta Sulh Konseyi, Akın Öztürk, Ahmet Bican Kırker, Ahmet Özçetin, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Erhan Caha, Ertuğrul Terzi, Fırat Alakuş, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Halil Gül, İlhan Talu, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Aygün, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Osman Ünlü, Ömer Faruk Harmancık, Özcan Karacan, Özkan Aydoğdu, Ramazan Gözel, Savaş Kabaklı, Semih Terzi, Sinan Sürer, Turgay Sökmen ve Ünsal Coşkun'dan oluşuyor.