Darbe girişimini ihbar eden binbaşı

15 Temmuz darbe girişimini ihbar ederek kalkışmanın başarısız olmasını sağlayan binbaşının görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Karar'ın manşetten geçtiği habere göre 15 Temmuz darbe girişimini MİT'e bildirerek kalkışmanın erkene alınmasını ve başarısız olmasını sağlayan pilot binbaşının görüntüleri ortaya çıktı.

Karar'dan Hilal Öztürk ve Kenan Butakın'ın ulaştığı görüntülerde binbaşının Kara Havacılık Komutanlığı’ndan, MİT’e gittiği öne sürüldü. Karar'ın haberi şöyle:

MİT’e yaptığı yaptığı ihbarla, FETÖ’nün darbe girişimini erkene çekmesi ve başarısız olmasında büyük katkısı olan Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli Pilot Binbaşı, ifadesinin basına yansımasıyla yeniden gündemde. Kalkışma sonrası kimliği ve ifadesi gizlenen binbaşının ilk görüntüleri ortaya çıktı. Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki güvenlik kameralarına üç kez takılan binbaşı, MİT’e giderken de görüldü.

Güvenliği için kimliği gizli tutulan binbaşının ilk görüntüsü saat 13.42’de. İfadesinde de anlattığı gibi darbe ihbarını yapmak için MİT’e gitmek üzere Kara Havacılık Komutanlığı nizamiyesinden çıkarken görülüyor. Kendisine darbede görev veren Binbaşı Deniz Aldemir’e “Ben uçamam” mesajı yazdığını söyleyen binbaşı, elindeki cep telefonuna bakarak nizamiyeden çıkıyor. İfadesindeki bölüm şöyle: “Kimlerin bu işin içinde olduğunu bilmediğim için sıralı amirlerime de bu durumu söyleyemedim. Daha sonra üzerimi değiştirerek saat 13.55 gibi mesaiyi izinsiz terk ettim. Deniz Binbaşı’ya ‘ben uçamam’ şeklinde mesaj attım ve telefonu uçak moduna aldım.”

Binbaşı nizamiyenin önünden taksiye binerek saat 14:20’de MİT’e ulaştı. Yetkililere Hakan Fidan’a yönelik helikopterle operasyon yapılacağını anlattı. İfadesine göre “Büyük bir faaliyet, hatta darbe faaliyeti olabileceğini” söyledi. 5 saat bildiklerini anlatan ve testlerden geçirilen binbaşı, 19:00’da üzerine dinleme cihazı yerleştirilerek Kara Havacılığa gönderildi.

‘PASTACI’ İLE GÖRÜŞME

Soruşturma dosyasında yer alan binbaşının ikinci görüntüsü işte bu saattten sonra güvenlik kamerasına takılıyor. 21.51’de Kara Havacılık nizamiyesinin yanındaki ağaçlık alanda telefonuyla konuşurken görülüyor. Binbaşının ifadesi yine bu görüntüyle örtüşüyor. Darbecilerin niyetini anlamak için yanlarına gittikten sonra karanlıktan fırsat bulup dışarı çıktığını söyleyen binbaşı “Pastacı’yı (MİT görevlisinin takma ismi) arayarak olanları aktardım, ‘Akıncı’ya geçecekler’ dedim. ‘Tamam derhal kışlayı terk et ve kesinlikle uçuşa katılma. Seni bıraktığımız yere gel, oradan aldıracağız’ dedi. İlk minibüse binip MİT’in beni bıraktığı yere gittim. 15-20 dakika sonra gelip beni aldılar. MİT’e gidemedik orada çatışma olduğunu söylediler. 2 saate yakın Ankara’da dolaştık” dedi. Binbaşı, ağaçlık alanda cep telefonuyla ‘Pastacı’ takma ismini kullanan MİT görevlisiyle görüşüyor.

Binbaşının son görüntüsü ise MİT’ten gönderilen araçla Kara Havacılık’tan ayrılmak üzere buluşma noktasına yürüdüğü an. Nizamiyeye doğru yürüyen binbaşı 21.52’de son kez kameralara takılıyor.

Darbe girişiminin kaderini değiştiren ihbar 15 Temmuz’dan sonra Türkiye gündeminden düşmedi. Binbaşının ifadesinde ihbarı sadece “MİT Müsteşarına yönelik saldırı” şeklinde değil, aynı zamanda darbe yapabileceklerini de söylemesi tartışma yarattı. Ancak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar “İhbarda darbe yoktu” dedi.

İHBAR SAYESİNDE ÖRGÜT PANİKLEDİ

İhbarcı binbaşının MİT’te verdiği ifade üzerine Hakan Fidan, yardımcısını Genelkurmay Başkanlığı’na gönderdi. Ardından kendisi de Karargah’ta Org. Hulusi Akar’la görüştü. Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ı Kara Havacılık’a gönderirken, hava sahasını askeri uçuşlara kapattı. Bu hareketlilik FETÖ’nün gece yarısından sonra saat 03.00 olarak planlanan darbe girişimini erkene almasına neden oldu. Genelkurmay Başkanlığı’ndaki eylemlerle ilgili çatı iddianamesine göre, Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, saat 20.09’da Akar’ın makamında Fidan’ı gördü. Talu, personele Genelkurmay Karargahı Mesaj ve Evrak Dağıtım Sistemi (MEDAS) üzerinden gönderilen görevlendirme mesajlarında imzası bulunan eski Kurmay Albay Cemil Turhan’a “Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın Kara Havacılık Komutanlığına gittiğini, FETÖ mensubu personelle ilgili tutuklamaların hemen başlayacağını” söyledi. Panikleyen cuntacılar ihanet girişimini erkene aldı.