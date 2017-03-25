Darbe görevlendirilmeleri 3 gün önce yapılmış

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin örgüte mensup askerlere, 15 Temmuz'dan üç gün önce görevlerinin tebliğ edildiği ortaya çıktı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Beytepe'deki Jandarma Okullar Komutanlığında meydana gelen olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, darbe girişiminden önce yapılan hazırlıklara yönelik ifadeler yer aldı.

İddianameye göre, şüpheli eski Yarbay Fazıl Ergün, FETÖ yapılanmasıyla Amasya'nın Merzifon ilçesinde ortaokul öğrencisi olduğu sırada tanıştığını belirtti.

Ergün, öğrencilik döneminde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okutulduğunu, daha sonra Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitimine devam ettiğini ifade etti.

Askeri lise öğrenciliği sürecinde kendisinden sorumlu "Salim" kod adlı örgüt üyesiyle görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Ergün, göreve başladığında da toplantılara katıldığını bildirdi.

Ergün, 2011 yılında Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Astsubay Tayin Şube Müdürlüğüne atandığını, burada askeriyenin cemaat imamı olduğunu düşündüğü "Osman" kod ismini kullanan matematik öğretmeni ile çeşitli aralıklarla görüşmeler yaptığını aktardı.

Şüpheli Ergün, 2013 yılından sonraki atamalarda etkin olmaya başladığını, 17-25 Aralık sürecinden sonra ise "Osman" kod adlı örgüt üyesiyle görüşmelerin azaldığını anlattı.

GÖREVLENDİRMELER TANDOĞAN'DA YAPILMIŞ

Darbe girişiminden, 12 Temmuz günü haberi olduğunu itiraf eden Ergün, aynı gün akşam saat 22.00 sıralarında örgütün askeriye imamı olan "Osman" ve onun üstündeki "Hakan" kod adlı kişilerle Tandoğan'daki bir ofiste görüştüğünü kaydetti.

Burada yapılan görüşmede "Hakan" kod adlı örgüt üyesinin askeriye içerisindeki örgüt mensuplarına operasyon yapılacağını ve bunun engellenmesi için 15 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında yönetime el konulacağını aktardığını bildiren Ergün, talimatın örgütün elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiğinin söylendiğini anlattı.

Darbe girişiminin ilk olarak Genelkurmay Karargahı'nda başlayacağının, daha sonra yurt genelinde sıkıyönetim ilan edileceğinin belirtildiğine işaret eden Ergün, darbenin emir komuta zinciri dahilinde değil, kolordu ve tugay seviyesinde kendilerine destek verileceğinin bildirildiğini vurguladı