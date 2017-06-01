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Darbe Komisyonu, muhalefete 5 gün süre verdi!

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Darbe Komisyonu, muhalefete 5 gün süre verdi!
TBMM Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı AKP'li Reşat Petek hazırlanması 5 ay süren taslak rapor için, muhalefetten 5 gün içinde görüş bildirmelerini talep etti.

TBMM Darbe Araştırma Komisyonu çalışmalarına 3 Ekim 2016 tarihinde başlamış, ek süre uzatma hakkı olmasına karşın çalışmalarını 3 ay sonra 3 Ocak 2017 tarihinde tamamlamıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Meclis’teki tüm partilerin desteğiyle kurulan TBMM Darbe Araştırma Komisyonu çalışmalarına 3 Ekim 2016 tarihinde başlamış, ek süre uzatma hakkı olmasına karşın çalışmalarını 3 ay sonra 3 Ocak 2017 tarihinde tamamlamıştı.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, 31 uzman tarafından kaleme alınan taslak rapor için Petek, muhalefet partili üyelerin komisyona 5 gün içinde görüş bildirmelerini talep etti.

CHP, HDP ve MHP’li üyeler "Tanınan sürede raporun titizlikle okunması dahi güçken, bu denli önemli bir konuda etraflı bir muhalefet şerhinin yazılması mümkün değildir” görüşünü dile getirerek tepki gösterdi. Muhalefet üyelerinin talepleri üzerine süre 12 Haziran’a kadar uzatıldı. Ancak muhalefet üyeleri bu sürenin de yetersiz olduğu görüşünde.

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