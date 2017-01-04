Darbe Komisyonu'ndan açıklama

TBMM Darbe Komisyonu Başkanı Reşat Petek, "Darbe Komisyonu 141 kişiyi dinlemiştir. Bu dinlemeler, çalışma ziyaretlerinde aynen burada olduğu gibi ofis çalışma ortamı olarak tahsis edildi" dedi.

Raporla ilgili açıklama yapan Reşat Petek, "Darbe Komisyonu 141 kişiyi dinlemiştir. Bu dinlemeler, çalışma ziyaretlerinde aynen burada olduğu gibi ofis çalışma ortamı olarak tahsis edildİ. 142 saat 21 dakika çalışıldı" dedi.

Petek 15 Temmuz Darbe Komisyonu Raporuna ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

Eski Cumhurbaşkanları ve Başbakanlara ve ilgili kişilere yazı ile sorular gönderildi. Bu soruların cevaplarını beklemekteyiz.

Komisyon ve rapor yazım çalışmaları için görevlendirdiğimiz uzman sayımız 27. Uzmanlarımızın çalışmaları bizimle birlikte 3 aydır devam ediyor.

Komisyon çalışmalarımız süresince uluslararası heyetler bizi ziyaret etti. Komisyonumuz Ankara, İstanbul ve Muğla illerimizi ziyaret ederek birinci elden önemli bilgilere ulaşmıştır.

51 kahramanımızın şehiit olduğu Özel Harekat'ı ziyaret ettik ve 7 kişiyi dinledik. Ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ettik ve 11 kişinin bilgisine başvurduk. Ardından Türksat Genel Merkezi'nin ziyaret ettik. Bu teröristler Türksat'ı etkisiz hale getirseydi darbecilere karşı halkımızın kenetlenmesini önleyeceklerdi. Türksat'ta o gece yapılan çalışma çok önemliydi. Oradaki çalışanların nasıl gayret gösterdiklerini dinledik.

İstanbul'da öncelikle Atatürk Havalimanını ziyaret ettik. Kulenin o gece teröristler tarafından nasıl işgal edildiğinin tanıklarını dinledik. Ve Kulenin tekrar kurtarılmasına şahit olan tanıkları dinledik. O işgalcileri orada öldürmek varken onları sağ olarak ele geçiren Özel Harekatçılarımızı dinledik. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Bu arada halkımızın darbe girişimine karşı direnişlerine örneklerden bir tanesi 14 yaşındaki gazimizdi, onu evinde ziyaret ettik.

Ardından 17 kahraman kardeşimizi şehit verdiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 10 kişinin bilgisine başvurduk.

15 Temmuz darbe girişiminde milletimizin birlik ve beraberliğine örnek bir çalışma da Yargı'dan geldi. Başta Ankara, İstanbul, Muğla, Bursa başta olmak üzere Başsavcılıklarımız güvenlik birimlerimize gözaltı ve yakalama kararlarını verdiler. Yargımız gerekli çalışmayı yaptı ve sembol bir yer olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ziyaret ettik.