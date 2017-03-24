Darbe sanığı albay ile Boydak Holding para trafiği

15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan uçakların bağlı olduğu Diyarbakır'daki üste görevli olan Kurmay Albay Bülent Gürdoğan'ın, Boydak Holding yöneticileri ile arasındaki 6 milyon liralık para transferi iddianamede yer aldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan ile Boydak Holding yöneticileri arasındaki 6 milyon liralık para transferi iddianamede yer aldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kurmay Albay Ali Durmuş ve 2. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri Kurmay Albay Gürdoğan hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya ilişkin iddianamede Mali Suçlar Araştırma Kurulunun (MASAK) raporuna da yer verildi.

BOYDAK HOLDİNG İLE ARASINDA PARA TRAFİĞİ

Söz konusu raporun 26. sayfasının 45 numarayla işaretlenen dipnotunda, Gürdoğan ile FETÖ/PDY terör örgütüne finans sağlama ve bu örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konularak kayyum atandığı anımsatılan Boydak Holding arasında irtibat tespit edildiği belirtildi.

2 İŞLEMDE 6 MİLYON LİRA HAVALE

Raporda Gürdoğan'ın FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Boydak Holding'in yöneticilerinden Bekir, Memduh ve Şükrü Boydak ile karşılıklı para havale ettiklerinin belirlendiği kaydedilen iddianamede, şöyle denildi: "Gürdoğan'ın, Memduh ve Bekir Boydak adlı kişilerden 2 işlemde toplam 6 milyon lira havale alması ve aynı tarihte Şükrü Boydak'a tek işlemde göndermesi dikkat çekici bulunmuştur. Aynı analiz kısmında şüphelinin birinci derece yakın akrabalarının da Boydak grubuyla yakın ilişkide oldukları tespit edilmiştir."

İSTENİLEN CEZA

İddianamede, dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kurmay Albay Ali Durmuş ile 2. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.