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Darbeci general emri kimden aldığını açıkladı!

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Darbeci general emri kimden aldığını açıkladı!
15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı oteli basmaya giden Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş,"Emri Semih Terzi verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el konduğu söylendi. FETÖ'yle alakam yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 

FETÖ İLE ALAKAM YOK

Erdoğan'ın kaldığı oteli basmaya giden timin başındaki isim olan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş operasyona katıldığını itiraf ederek,"Emri Semih Terzi verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el konduğu söylendi. Emrin Genelkurmay'dan olduğu söylendi. FETÖ'yle alakam yok. Biz orada tuzağa gönderildik. Kalkıştan önce 4 saat bizi kim bekletti?​" diye konuştu.

SEMİH TERZİ VERDİ

Cumhurbaşkanına derdest edilmesi talimatını kimden aldığı sorulan Gökhan Sönmezateş, 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Kuvvetler önünde Şehit Astssubay Başcavuş Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen darbeci General Semih Terzi ile ilgili bilgi verdi. Sönmezateş,“Semih Terzi çok yakın çalıştığım bir insandı. 11 Temmuz’da telefon görüşmesi yaptım. İkinci telefon görüşmesini de 13 Temmuz Çarşamba yaptım. Talimatı ondan aldım. Emir bana Genelkurmaydan geldi" dedi. 

HİÇBİR TARİKATLA BAĞIM YOK

Mahkeme başkanı Ankara’daki darbe toplantısına katılıp katılmadığı yönündeki soruya “Katılmadım’ diyerek cevap verdi. O tarihlerde bir yerde olduğunu söyledi. Kesinlikle FETÖ’cü olmadığını iddia eden Sönmezateş, ‘Etkin pişmanlık yasasını kabul etmedim. Kabul etseydim FETÖ’cü olurdum. Pensilvanya’ya da gitmedim. Hiçbir tarikata da bağlı olmadım. Türk silahlı Kuvvetlerini içerisinde çeşitli tarikatlardan hala devam edenler var” dedi. Mahkeme başkanının ‘Helikopteri kim temin etti’ sorusuna da ‘MAK ve SAT timlerini ben belirlemedim. Gerçekten bilmiyorum. Şehitlerimize ben de çok üzüldüm” dedi.
 

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