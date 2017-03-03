Darbeci generalin eşine yazdığı not ortaya çıktı!

Yurtta Sulh Konseyi' bildirisinde imzası bulunan Genelkurmay Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün eşine yazdığı notlar da iddianamede yer aldı.

Ankara Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’cü Yurtta Sulh Konseyi’ni belirledi. Bu konuda 221 sanık hakkında dava da açıldı. 1 numaralı sanığın Fetullah Gülen olduğu davada sanıklar için, 2988 kez ağırlaştırılmış hapis cezası istendi. İddianameye göre, 1960 darbesindeki Milli Birlik Komitesi gibi 38 üyeden oluşan Konsey üyeleri arasında, Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Genelkurmay eski Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, Genelkurmay eski Strateji Dairesi Başkanı ve AKP’li Şaban Dişli’nin kardeşi Tümgeneral Mehmet Dişli de var.





EŞİNE YAZDIĞI NOTLAR

‘Yurtta Sulh Konseyi’ bildirisinde imzası bulunan Genelkurmay Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün eşine yazdığı notlar da iddianamede yer aldı. Partigöç’ün eşine, “Memleketin gidişatı kötü, bunu yapmak bize düştü. Eğer biz yapmasaydık zaten ömür boyu hapis yatacaktık” diye yazdığı belirtildi.