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Darbeci pilot annesinin evinde yakalandı

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Darbeci pilot annesinin evinde yakalandı
Annesinin evinde yakalanan pilot binbaşı Ali Ercan'ın darbe girişimi gecesi Ankara'da havalandığı kobra helikopterle Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen 42 polisin şehit olduğu saldırıya katıldığı belirtildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara ve İstanbul’dan hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yakalama kararı bulunan pilot binbaşı Ali Ercan’ın Edirne’de oturan annesinin yanında geldiğini tespit etti. Yaklaşık 3 ay boyuncu evi gözetleyen polis, geçen cumartesi akşamı eve düzenlediği operasyonla Ercan'ı yakaladı. Kelepçelenen Ercan, Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün gözaltında kalan Ercan, daha sonra Ankara'ya gönderildi. 

Pilot binbaşı Ali Ercan'ın yapılan soruşturmasında darbe girişimi gecesi havalandığı kobra helikopterle Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen ve 42 polisin şehit olduğu saldırıya katıldığı belirlendi. Ercan'ın ifadesinde pişman olduğunu söylediği kaydedildi. Ercan ile ilgili soruşturma Ankara'da sürdürülüyor.

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