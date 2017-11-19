Darbeci pilotlar uçuş tazminatı istedi

FETÖ şüphelisi bazı pilotların, uçuş tazminatlarını almak için Milli Savunma Bakanlığı'na başvurdukları ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, aralarında 15 Temmuz gecesi bombalı saldırıları yapanların da bulunduğu FETÖ sanığı pilotlar ve yakınları, daha önceki uçuşları nedeniyle görevdeyken alamadıkları tazminatların ödenmesini istediler.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ödemeleri engelleyecek yasal yol araştırırken devreye Meclis girdi. O gece Meclis'e yapılan bombalı saldırının 19 milyon 472 bin liralık zarara yol açtığı belirtililerek, mahkemeden uçuş tazminatlarına tedbir kararı çıkarıldı.