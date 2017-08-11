Darbeci pilotun yalanı böyle ortaya çıktı

Darbe girişimi sırasında uçuş yaptığı helikopterle ateş eden darbeci pilot Sert'in, "Uçuş gerçekleştirmedim" yalanını, helikopterle uçtuğunu gören diğer sanıkların ifadeleri çürüttü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimisırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere yönelik açılan davanın duruşmasında, uçuş yaptığı helikopterle ateş eden eski pilot yüzbaşı Cebrail Sert'in "Uçuş yapmadım" yalanı, diğer sanıkların çapraz sorgu sırasındaki ifadeleriyle ortaya çıktı.

Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı.

Duruşmada savunması alınan Sert, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek suçlamaları reddetti.

Sert, kendisine tazeleme eğitimine gideceğine yönelik emir verilmesinin ardından görev yaptığı İstanbul'dan, yüzbaşı İzzet Çakan ve Hakan Sandık ile Ankara'ya geldiğini belirtti.

Tazeleme eğitimine gönderilmesinden şüphe duymadığını anlatan Sert, darbe girişiminde bulunulduğu gün Kara Havacılık Komutanlığına gittiğini, helikopterlerin hazır olmadığı gerekçesiyle akşam saatlerinde tekrar Kara Havacılık Komutanlığına gelmelerinin istendiğini ileri sürdü.

Uçuş ekipmanlarını ve uçuşlarda kullanılan kendisine zimmetli tableti bir süre taburda bıraktığını, daha sonra tabletini ve kaskını bulamadığını aktaran Sert, tekrar komutanlığına gittiklerini, tazeleme eğitimi için beklemeye başladıklarını bildirdi.

Kendilerine söz konusu eğitimin iptal edildiğinin bildirildiğini ifade eden Sert, terör saldırısı olduğuna yönelik sözlerin söylendiğini, birlik içerisinde de bir hareketlilik olduğunu kaydetti.

Daha sonra darbe girişiminde bulunulduğuna yönelik haberleri Sandık ve Çakan'dan duyduğunu bildiren Sert, gece saatlerinde bir süre birlik içerisindeki gazinoya giderek uyuduğunu ileri sürdü.

"MEMLEKET ELDEN GİDİYOR SEN UYUYORSUN"

Sert, 16 Temmuz 2016 sabahında silah sesleri duyduğunu, bunun ardından hareket eden bir helikoptere bindiklerini iddia etti.

Helikopterin Akıncı Üssü'ne indiğini ifade eden Sert, bu üsse indiklerini daha sonra öğrendiğini kaydetti.

Darbe girişiminden daha önce haberinin olmadığını, Ankara'ya tazeleme eğitimi için geldiğini öne süren sanık Sert, "O gece hiç uçuş yapmadım." iddiasında bulundu.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in, "Memleket elden gidiyor, sen uyuyorsun." sözleri üzerine sanık Sert, ne yaşandığını bilmediği için en güvenli gördüğü yere gittiğini belirtti.

Darbe girişimi sırasında helikopter kullandığı ve söz konusu helikopterden bir ara ateş ettiği yönünde verilen ifadelerin hatırlatılması üzerine Sert, "Neden böyle dediklerini bilmiyorum." ifadesini kullandı.

YALANI ÇAPRAZ SORGUDA SON BULDU

Sert'in, "Uçuş yapmadım" diyerek yalan beyanda bulunduğu, savunmasının ardından yapılan çapraz sorgusunda ortaya çıktı.

Çapraz sorguda, bazı sanıklar Mahkeme Başkanı Dik'ten izin isteyerek Sert'e sorular yöneltmek istedi.

Bunun üzerine söz alan sanık Murat Özer, "Süper kobra helikopteriyle Ali Ercan ve siz iniş yaptınız. Bana bir arıza var dediniz mi, demediniz mi?" sorusuna Sert, "Hayır demedim." karşılığını verdi. Sanık Özer, Sert'in bu ifadesi üzerine, "Burada akşama kadar hikaye okuyorlar." dedi.

Sanık Fırat Darende de Sert'in darbe girişimi sırasında uçuş yaptığını ve kaskının da hangarda olduğunu belirtti. Sanık Darende'ye yönelerek bakan Sert'e, Mahkeme Başkanı Dik, "Ne kaş çatıyorsun." diye seslendi.

Sanık Fatih Sevinç'in, "Helikopter indiğinde ben sizi gördüm." sözlerine Sert, "Yanlış görmüşsün." diyerek karşılık verdi.

Başbakanlık avukatı Adem Keskin, "Senin tazeleme uçuşu için İstanbul'da uçman gerekiyor, Ankara'da ne işin var?" sorusu üzerine Sert, kendisine verilen emirde Ankara'ya gitmesinin istendiğini aktardı.

Bir kısım şehit ve gazi yakını avukatı Resul Eker'in çeşitli sorular yönelttiği sırada ise Sert, arkasını dönerek Eker'in sorularına yanıt vermeyeceğini kaydetti.

Duruşma, diğer sanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor.