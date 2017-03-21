Darbeciler komutanın başına çuval geçirmiş!

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
21 Mart 2017 Salı 15:30
Genelkurmay Karargahı'nda 15 Temmuz gecesinde kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere göre; Genelkurmay Karargahı'nda, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak etkisiz hale getirilerek, komutanların başına çuval geçirildi. Orgeneral Çolak'ın koruma müdürü olan Yüzbaşı Burak Akın ise darbeci askerler tarafından bacağından vuruldu.
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