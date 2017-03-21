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Darbeciler komutanın başına çuval geçirmiş!

Darbeciler komutanın başına çuval geçirmiş!
15 Temmuz gecesi Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Genelkurmay Karargahı'nda 15 Temmuz gecesinde kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere göre; Genelkurmay Karargahı'nda, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak etkisiz hale getirilerek, komutanların başına çuval geçirildi. Orgeneral Çolak'ın koruma müdürü olan Yüzbaşı Burak Akın ise darbeci askerler tarafından bacağından vuruldu.

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