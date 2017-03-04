Darbeciler, komutanların ailelerini gözetim altında tutmuş

FETÖ'cülerin kalkışma gecesi Genelkurmay Başkanı Akar, Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak'ın derdest edildiği saatlerde, ailelerinin de darbeci konut astsubayı tarafından lojman sığınağında gözetim altında tutulduğu ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın derdest edildiği saatlerde, ailelerinin de Orgeneral Akar'ın darbeci konut astsubayı tarafından lojmanlardaki sığınakta gözetim altında tutulduğu ortaya çıktı.

Komutanların aileleri sığınakta gözetim altında tutuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 şüpheli hakkında hazırlanan çatı iddianamesinde, Orgeneral Akar'ın konut astsubayı Veysel Tokmak'ın da darbe girişimine katıldığı belirtildi. İddianamede, Tokmak'ın 16 Temmuz saat 03.00'te başlaması öngörülen darbe girişimi planında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı etkisiz hale getirecek ekibin içinde yer aldığı ifade edildi.

Tokmak'ın darbe girişimi saatinin 20.00'ye çekilmesi nedeniyle Genelkurmay Başkanı'nın konutundan ayrılmadığı belirtilen iddianamede, Orgeneral Akar, Orgeneral Güler ile Orgeneral Çolak'ın eşleri ve çocuklarını gece boyunca lojmanlara ait sığınakta gözetim altında tuttuğu kaydedildi.

Tokmak'ın 28 Temmuz 2016'da 667 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname hükümleri uyarınca Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildiği aktarılan iddianamede, böylelikle FETÖ'nün planlayıp sevk ve idare ettiği darbe teşebbüsüne "fail" olarak katıldığının sabit olduğu bildirildi.

FETÖ ile bağının olmadığını savundu

İddianamede ifadesine yer verilen Tokmak, FETÖ ile herhangi bir bağının olmadığını savundu. Genelkurmay Başkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Konutlar Bölgesi'nde konut astsubaylığı görevini 2013'ten bu yana yürüttüğünü belirten Tokmak, 15 Temmuz'da saat 18.00'de İzmir'den gelen eşini karşıladığı Orgeneral Akar'ın gelmemesi ve emir subayı tarafından çıkışla ilgili bilgi verilmemesi nedeniyle konuttan ayrılmadığını ileri sürdü. Olayların başlamasının ardından, önce Genelkurmay Karargahında tatbikat olduğunu öğrendiğini, ilerleyen saatlerde karargaha sabotaj düzenlendiği bilgisine ulaştığını anlatan Tokmak, Genelkurmay ile irtibat kuramadığını, uçakların sorti yapmasının ardından Orgeneraller Güler ve Çolak'ın ailelerinin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın eşinin yanına geldiğini söyledi. Komutanların ailelerini tedbiren konutun altındaki sığınağıa götürdüğünü dışarısı aydınlanana kadar burada kaldıklarını ve kendisinin de refakat ettğini savunan Tokmak, o gün akşama kadar Koruma Astsubayı Ümit Ördek ile mesaiye devam ettiğini ileri sürdü.

"Sen de paralel değil misin?" diye sordu

Orgeneral Akar'ın akşam saatlerinde konuta geldiğini belirten Tokmak, konut girişinde "Hoşgeldiniz, gemişolsun komutanım." diyerek karşıladığı Orgeneral Akar'ın, "Sen de paralel değil misin?" diye sorduğunu, kendisinin ise "Hayır, değilim komutanım." karşılığını verdiğini aktardı. Yarbay Levent Türkkan'ın kendisi hakkındaki "Cemaat mensubudur." ifadesini neden kullandığını bilmediğini ileri süren Veysel Tokmak, 24 Temmuz 2016'da gözaltına alınıncaya kadar evinde olduğunu söyledi.