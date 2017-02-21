Darbeciler zararı ceplerinden ödeyecekler

15 Temmuz’da ülkeye milyarlarca lira zarar veren maliyetini darbeci askerler ceplerinden ödeyecekler. Darbecilerin OYAK'ta birikmiş 83 milyon liralık ikramiyesi hazineye geçecek.

Rutin bir emeklilik sonrasında bir orgeneral-oramiral devletten 112 bin lira OYAK’tan ise 741 bin toplamda 853 bin lira emeklilik ikramiyesi alıyordu. Darbeci iki Orgeneral Âdem Huduti ve Akın Öztürk’ün toplamda alacağı 1 milyon 706 bin lira tutarındaki ikramiyesi bu isimler suçlu bulunup hüküm giyerse devletin hazinesine geçecek. Yine rutin bir emeklilik şartlarında bir korgeneral-koramiral devletten 111 bin OYAK’tan ise 564 bin lira toplamda ise 675 bin liralık ikramiyeyi hak ediyordu. Darbeye karışan 10 korgeneral-koramiralin toplamdaki 6 milyon 750 bin liralık parası da bloke edilmiş durumda.

RAKAM DAHA DA YÜKSELECEK

Türkiye gazetesinin haberine göre normal şartlarda bir tümgeneral-tümamiral ise devletten 95 bin lira OYAK’tan da 468 bin lira olmak üzere 563 bin liralık ikramiye alıyordu. Darbede yer alan 35 tümgeneral rütbesindeki FETÖ’cü askerlerin ise 19 milyon 705 bin liralık ikramiyesi de donduruldu. 117 tuğgeneral-tuğamiralin 54 milyon 639 bin ve 287 albayın toplamda 109 milyon 60 bin lira tutarındaki ikramiyeleri şu an blokaj altında ve hüküm giymeleri sonrasında toplamda 82 milyon 919 bin liralık rakam devlet hazinesine geçecek. Söz konusu rakam albay altı rütbede olup emekliliği hak eden subay ve astsubayların eklenmesiyle daha da yükselebilecek.

676 sayılı KHK ile Terörle Mücadele Yasası’nın, terör suçlarıyla yargılanan kişilerin mal varlıklarına ve hesaplarına şerh konulmasına ilişkin 20. maddesinin A fıkrasına ekleme yapıldı. KHK ile bu maddeye “Bu kişilerin yardımlaşma kurum ve sandıklarından olan alacaklarına tedbir konulmasına” ibaresi eklendi. Böylece savcının talebi üzerine, hâkim kararıyla, terör suçlarından yargılananların mal varlıklarıyla birlikte yardımlaşma sandıklarında biriken paraları da dondurulabilecek. Davalar sonucunda suçlu bulunanların ikramiyelerine devlet el koyacak. Davaların tamamlanması sonrasında aklanan isimlere ile ikramiyeleri iade edilecek.