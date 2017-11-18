Darbenin çözümü...

Darbenin şifresi, şifrenin anahtarı derken bu gün "Çözümü" üzerine somut değerlendirme yaparak tarihe, ülkemize ve adalete olan görevimizi yerine getirmeye gayret edeceğiz.

Evrensel hukukta suç ile ilgili birinci şart "delil"dir... Delil ve tanıkların ifadeleri ışığı altında ceza davası yürür. Kanaat sadece hâkime ait olup cezanın artırılması, azaltılmasında kullanılır ki bunun da sınırları vardır. Silivri'deki kumpas davalarında sahte dijital veriler, gizli tanıklar vardı. 15 Temmuz iddianamelerinde ise "kanaat" ve "değerlendirme" ağırlıklı gidiyor işler. Oysa iletişim teknolojisi çok gelişti. Darbe öncesi, gecesi ve sonrasında özellikle telefon görüşmeleri, sinyalleri çok önemli. Sadece cep telefonları değil, makam ve dahili hatlardaki irtibat davalarındaki haksızlıkları önemli oranda giderecektir. Bu arada kayıtlı-kayıtsız hatlar da var. Patates hat denilen bu hatlarda her hâlûkârda hangi gün nerede sinyal verdiği ve kimlerle görüştüğü kolayca tespit edilebilir. Örneğin işgale uğramış Genelkurmay, Kuvvet Komutanlıkları, Ordu ve Kolordu Karargahları, Akıncı Üssü, Hava Kuvvetleri hava alanları vs.. gibi yerlerde harici, dahili, cep, telsiz görüşmeleri, sinyalleri bir bir ortaya dökülmeli. Darbenin kritik saatlerinde kimin, kiminle irtibat kurduğu meydana çıkarılmalı. Ancak HTS kayıtlarında titiz davranılmalı. Örneğin 16 Temmuz günü Ersan Özkan adına Hatay ilinde baz bilgisi bulunan 0505366...... GSM hat numarası ile Korgeneral İlhan Talu'nun görüştüğü iddiası Emniyet tarafından tanzim edilmiş. Oysa o evraktaki 0530662.....numaralı telefon Talu'ya değil darbecilerin beyin takımı Mehmet Partigöç'e ait. Bu yanlışın "sehven" mi yoksa "kasıtlı" mı yapıldığı da iyi araştırılmalı.

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İddianamelerde yer alan MİT ve Emniyet raporlarının da çok sağlıklı olmadığı biliniyor. Örneğin Emniyetten sık sık güncellenen bilgilerde "PDY üst düzey yöneticisi", "Çekirdekten yetişme PDY elemanı" kayıtlarının 2-3 hafta sonra güncelleme adına eski kayıtların iptali ile "PDY ile etkin mücadele eder" kaydı konuyor ve bunlar Gen.Kur.Başkanlığındaki kayıtlarda mevcut. Emniyet İstihbaratını büyük ölçüde ele geçiren FETÖ'nün böylesi kayıtları mercek altına alınmalı, çelişkiler giderilerek, değişikliklerin altında imzası bulunanlar soruşturulmalıdır.

TSK'daki FETÖ yapılanmasının belirlenmesi ve terfiler konusunda kilit isimlerden biri de AKP İstanbul Milletvekili E.Tümgeneral Şirin Ünal... Şirin Ünal 15 Temmuz'da Genelkurmay Karargâhında Hulusi Akar ile baş başa görüşenlerden. Hatta o görüşme öncesi Personel Başkanı İlhan Talu, Akar'a çalışma dosyası veriyor. MİT Müsteşarı Hakan Fidan geldiğinde Akar yine Talu'yu arıyor. Saat 19:55'de Talu bu defa Kara Havacılık Okulundaki FETÖ yapılanmasında adı geçen Albay Mustafa Dağlı ve Bnb. Deniz Aldemir hakkında bilgi istiyor. Talu çıkıp şüphelilerle ilgili dosyayı 20:09'da getiriyor. Akar, Fidan'a gösteriyor. Fidan da "Bunları biliyoruz..." diyor. Talu 20:16'da ayrılıyor. Gen.Kur. II. Başkanı çağırıyor Talu'yu "eşi KPSS'den yüksek not alan personel dosyasını" veriyor. Bu dosyayı Talu daha önce incelemesi için 2'nci başkana vermiş. Kamera kayıtlarında hepsi saniye saniye kayıtlı. Saat 21:23'de tam teçhizatlı ÖKK Timleri karargaha giriyor. Ciddi bir tatbikat yapıldığı havası var. Zira KKK S. Zeki Çolak, Kurmay Bşk. İhsan Uyar, Halkla İlişkiler Bşk. Ertuğrulgazi Özkürkçü, Destek Kıtaları Komutanı Cengiz Aydın, Tabur Komutanı Yb. Hasan Yücel ve bir çok kişi ifadelerinde bu ilk girişimin tatbikat olduğunu sandıklarını vurguluyorlar.

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Koca Genelkurmay Karargâhında vaziyet böyle iken 21:30'da Talu'nun eşi askeri hattan arayıp Korgeneral Fikret Erbilgi'in polisler tarafından yaka-paça götürüldüğünü söylüyor. İşin ilginç yanı Erbilgin ile ilgili FETÖ soruşturmasında kayıtları olduğu için polis soruşturması sanıyor önce. Derken koruma astsubay, Bayram Aydemir "Komutanım askerler koridorda yakaladıklarını tutukluyorlar" deyince Talu uyanıyor. Koruma refleksi ile kapıları kilitlemesini istiyor. Makamda Adli Müşavir Hayrettin Kaldırımcı, Hâkim Oğuz Akkuş, Savcı Kurtuluş Kaya da var. Koridorlardan silah sesleri, dışarıdan helikopter sesleri arasında bir saat kadar zaman geçiyor. Ancak telefonlar çalıyor. Talu'nun ifadelerinde saat 23:00'de 2. Ordu Kom. Adem Hududi'nin görüntülü hattan aradığı bilgisi var. Hududi, Genelkurmay Başkanı, II. Başkan ve KKK'ya telefon ile ulaşamadığını, karargâhtan Alb. Cemil Turhan ve Mehmet Partigöç imzalı görevlendirme emrinin geldiğini söyleyince Talu, bunun FETÖ darbesi olduğunu anladığını söylüyor. Hududi'nin ifadelerini de okudum. Görevlendirme emrinin geçersiz olduğunu kendisine bağlı birliklere peşinen söylemiş. Adem Hududi komutanlara ulaşamayınca defalarca Talu'yu arayıp bilgi alış-verişinde bulunmuş. Sadece Hududi değil, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ile de askeri hattan görüntülü görüşüyor.

Diyarbakır'da bulunan 7'nci Kolordu Komutanı İbrahim Yılmaz da saat 23:00'de cep telefonu ile arıyor. Kalkışma anlaşılmıştır bu saatte. Ortada ne Başbakan ne de Cumhurbaşkanı açıklaması var. Asker kendi içinde inisiyatifi almış. Telefon trafiği hızla devam ediyor. Harekat Başkanı Korgeneral Satı Bahadır, Jandarma Asayiş Komutanı İsmail Metin Temel, Salih Ulusoy, Kıbrıs'tan Korgeneral İlyas Bozkurt arıyor bilgi veriyor. Bu arada emekli Amiral Caner Bener whatssap'tan "Temizleyin şu fetöcü hainleri" mesajını atıyor.

Saat 02:24'de Şirin Ünal ile bir görüşme daha var. ÖKK Zekai Aksakallı ile 02'den 18:00'e kadar 7 görüşme var. Bunlar kayıtlarda mevcut diğerleri de ortaya çıkar.

Saat 24:00'de Talu'nun odasından Kaldırımcı, Akkuş ve Kaya'nın ayrıldığını da ekleyelim. Akıncı Üssü'ndeki durum ile ilgili Merkez Komutanı Nevzat Büyükceren ile 8 görüşme var. Emir astsubayları, emir subaylarının orada bulunan herkesin telefon kayıtları tek tek çıkmalı. Darbe böyle çözülür. Tabii isteniyorsa!..