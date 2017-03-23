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Darbenin gizli toplantısının görüntüleri ortaya çıktı

Darbenin gizli toplantısının görüntüleri ortaya çıktı 1
15 Temmuz darbe girişiminde yer alan darbeci askerlerin Harp Akademileri'ndeki gizli toplantısının görüntüleri ortaya çıktı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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