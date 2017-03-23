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Darbenin gizli toplantısının görüntüleri ortaya çıktı
15 Temmuz darbe girişiminde yer alan darbeci askerlerin Harp Akademileri'ndeki gizli toplantısının görüntüleri ortaya çıktı.
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BİR DE BUNLAR VAR
Darbenin gizli toplantısının görüntüleri ortaya çıktı
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Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 06 02 2017
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