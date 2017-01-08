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Darülaceze'de bir 'iyilik meleği'

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Darülaceze'de bir 'iyilik meleği'
Darülaceze'ye gönüllü hizmet veren 56 yaşındaki Sevim Zenge, 11 yıldır buradaki yaşlı ve hasta kadınların saçlarını kesip boyuyor, manikür, pedikürlerini yapıyor ve yıkanmalarına yardımcı oluyor.

Darülaceze'de kalan yaşlı ve hasta kadınlara 11 yıldır gönüllü kuaförlük yapan ve onların yıkanmalarına yardımcı olan 56 yaşındaki Sevim Zenge, buradaki bakıma muhtaç hemcinslerinin "iyilik meleği" oldu.

"Çocuklar için ne yapabilirim" düşüncesiyle 11 yıl önce Darülaceze'ye giden Sevim Zenge, burada çocukların değil, yaşlı, bakıma muhtaç olanların kaldığını öğrendi.

Mesleğinin kuaförlük olduğunu ve bu konuda kadınlara yardımcı olabileceğini yetkililere söyleyen Zenge, 11 yıldır düzenli olarak haftanın üç gününü Darülaceze'de kalan kadınlara ayırarak destek oluyor.

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"Buraya çok severek ve isteyerek geliyorum"

Zenge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunu hangi motivasyonla yaptığını şu cümlelerle anlattı:

"Orası çok farklı bir şey. Burayı anlatamam zaten. Bana diyorlar ki çok yoruluyorsun. Yaşlı annem ve babam da var. Kız kardeşimin engelli çocukları da var onlara da yetişmeye çalışıyorum. Ama burayı bir şekilde bırakamıyorum. Burası öyle bir şey ki anlatırken bile gözlerim doluyor. Onları kendi çocuğum gibi seviyorum, çocuk gibiler zaten. Bilemiyorum, başlayınca bırakamıyorsunuz. Ayrı bir sevgi burası yani. Buraya çok severek ve isteyerek geliyorum."

"Onların duası bana yetiyor"

"Buraya severek, isteyerek geldiğin zaman buradakilere bir şey verebilirsin" diyen Zenge, aldığı duaların çok önemli olduğunu söyledi.

Zenge, şunları kaydetti:

"Onların duasıyla ben umre yaptım, hacca gittim. Hiç hesapta olmazken yani bir gecede biri bana ‘sen umreye gideceksin’ dedi. Hiç namaz kılmasını bilmeyen, doğru-düzgün dua bilmeyen, yani devamlı çalıştığım için öyle bir insandım. Hemen yeğenimi aradım 'ben umreye gidiyorum' dedim. Umrenin ne olduğunu bilmeden gidiyorum yalnız... O sene ramazan umresi yaptım. O seneden beri her yıl ramazan umresine gidiyorum. Hacca da gittim. 6 senedir böyle. Onların duasıyla oldu diye düşünüyorum. Çünkü çok dua ediyorlar. Onların duası bana yetiyor. Onları gerçekten çok seviyorum, bu anlatılacak bir duygu değil. 11 senedir buraya geliyorum, kaç tane gönüllü diye bir-iki gün gelip bir daha gelmeyen insanlar var. Burası farklı bir yer. Gelmeyeyim dediğiniz zaman vicdan azabı çekiyorsunuz."

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