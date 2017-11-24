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Davutoğlu: "Benimle öğrenciler ve gençler arasına kimse giremez"

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Davutoğlu: "Benimle öğrenciler ve gençler arasına kimse giremez"
Marmara Üniversitesi, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun okulda vermeyi planladığı konferansı sürpriz bir şekilde iptal etmişti. Davutoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Benimle öğrenciler ve gençler arasına kimse bariyer koyamaz” dedi.

Marmara Üniversitesi'nde konuşmacı olarak katılacağı etkinlik iptal edilen Ahmet Davutoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Davutoğlu, "Benimle öğrenciler ve gençler arasına kimse giremez, kimse bariyer koyamaz" dedi.

Programın iptal edilmesiyle ilgili soruya Davutoğlu, "Her şeyden önce bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Meslektaşlarım olarak bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bugün burada benim de hocam olan rahmetli Şerif Mardin üzerine biraz önce bir konuşma yaptım. Öğretmenler Günü'nde Şerif Mardin hocamızı da rahmetle anıyorum. Beni tanıyanlar bilir, doğal yaklaşım içinde her zaman vurguladığım bir husustur. Benimle öğrenciler ve gençler arasına kimse giremez, kimse bariyer koyamaz. Çünkü hoca-talebe ilişkisi ve hoca-gençlik ilişkisi, bu anlamda öğretmenlerle gençler arasındaki ilişki, bir makam ilişkisi bir unvan ilişkisi, bir statü ilişkisi değil bir yürek ve ruh ilişkisidir. Ne olursa olsun kimse bizimle gençler arasına giremez” yanıtını verdi.

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