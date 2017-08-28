Davutoğlu konuştu, yandaşlar saldırya geçti!

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın ByLock iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından başlayan tartışmalara eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da katılmıştı. Davutoğlu, "Konya'yı hedef alanlar, kripto FETÖ'cüler" demişti.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'nin iki yazarı Melih Altınok ve Hilal Kaplan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Konya ile ilgili açıklamalarından sonra bugünkü köşelerinden sert eleştirilerde bulundu.

Kaplan, "15 Temmuz gecesi, FETÖ'cülere direnişi ortada olan Konya halkının güvenli evlerde saklananlar tarafından savunulmaya ihtiyacı yoktur" derken, Altınok ise, "Soru soruyoruz diye biz gazetecilere parmak sallayıp 'kimse karnından konuşmasın' diyeceğine o parmağı, yargılama sürerken yaptığı açıklamalarla kefil olduğu FETÖ zanlısına göstermelidir" ifadelerini kullandı.



“EVLERDE SAKLANANLAR TARAFINDAN SAVUNULMAYA İHTİYACI YOK”

Davutoğlu’nu “15 Temmuz gecesi, FETÖ'cülere direnişi ortada olan Konya halkının güvenli evlerde saklananlar tarafından savunulmaya ihtiyacı yoktur” sözleriyle eleştiren Hilal Kaplan, şunları yazdı:

“Referandumda yarım ağızla bile ‘Evet’ diye haykıramayanların, %73 ile referandumda en yüksek evet çıkan illerin başında gelen Konya'ya kalkan olması düşünülemez. Konya ilimiz ve halkı azizdir. Umarız ki yargı görevini eksiksiz yerine getirir ve ak şehrin üzerine kara bulut gibi çöken bu ağ da en kısa zamanda temizlenir.”

“KONYA'NIN ADINI KÖTÜYE ÇIKARTANLAR GAZETECİLER DEĞİL”

Sabah yazarı Melih Altınok ise, “Davutoğlu’nun derdi Konya’ysa, gazetecilere değil FETÖ zanlılarına kızsın” başlıklı yazısında Davutoğlu’nun Nedim Şener’i hedef alan sözlerini paylaşarak “İnsan hakikaten hayret ediyor...” dedi.

“Öyle ya, eğer Konya'nın adını kötüye çıkartanlar varsa onlar ByLock kullandığı iddia edilen kulüp başkanlarıdır... Bu iddiaların peşine düşen gazeteciler değil” diyerek Şener’e destek veren Altınok, şunları yazdı:

“O PARMAĞI FETÖ ZANLISINA GÖSTERMELİDİR”

“Çünkü Konya'nın adını FETÖ ile yan yana getirenler gazeteciler değil bizzat bu FETÖ zanlılarıdır.

Ve bir Konya milletvekili kalkıp da, ByLock zanlısı bu kulüp başkanını ve ilişkilerini takip eden bu gazetecileri hedef alıyorsa hakkını aradığı şey de Konya değil başka bir şeydir...

Söyleyecek bir sözü varsa, bunu ByLock iddialarına konu olan Konyaspor başkanı aleyhine kullanmalıdır.

Soru soruyoruz diye biz gazetecilere parmak sallayıp ‘kimse karnından konuşmasın’ diyeceğine o parmağı, yargılama sürerken yaptığı açıklamalarla kefil olduğu FETÖ zanlısına göstermelidir.

Ama anlaşılan o ki, bir dönem Suriye'yi bile yönetmeye kalkacak kadar ‘geniş bir perspektife’ sahip olan Davutoğlu taşra siyasetinden popülizm devşirmeye çalışıyor.

Ha bu arada danışmanları Ahmet Bey'e söylesinler, gazetecilere hitap ederken sürekli ‘Ben Türkiye Cumhuriyeti 26'ncı başbakanı olarak ve Konya milletvekili olarak şunu söylüyorum’ diye başlamasına da gerek yok. Sayın vekili tanıyoruz.”