Bugünkü YENİÇAĞ »

Davutoğlu sessizliğini bozdu!

»
Davutoğlu sessizliğini bozdu!
Eski Başbakan Davutoğlu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun uçağının iniş izninin Hollanda tarafından iptal edilmesiyle ilgili “Avrupa'nın konu Türkiye olunca takındığı tavır kabul edilemez" dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş izninin Hollanda tarafından iptal edilmesiyle ilgili “Demokrasinin, katılımcılığın, ifade özgürlüğünün beşiği olduğu iddiasındaki Avrupanın konu Türkiye olunca takındığı tavır kabul edilemez. Dışişleri Bakanımıza demokratik bir toplantı için izin vermemek tahammülsüzlüğün ne noktaya geldiğini açıkça göstermektedir” dedi.

Davutoğlu, Hollanda’nın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun uçağının inişine izin vermemesini eleştirdi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Davutoğlu, şunları kaydetti: “Demokrasinin, katılımcılığın, ifade özgürlüğünün beşiği olduğu iddiasındaki Avrupanın konu Türkiye olunca takındığı tavır kabul edilemez. Popülist, ırkçı, ayrıştırıcı yaklaşımların geçer akçe olduğu bir dönemde aklı selim herkesten çok demokratik ülkeler için bir zarurettir. Dışişleri Bakanımıza demokratik bir toplantı için izin vermemek tahammülsüzlüğün ne noktaya geldiğini açıkça göstermektedir. İnsanımızın nesillerdir kendine yurt bildiği ülkelerin en demokratik hakları engelleyen yaklaşımları tarihlerine utanç olarak geçmektedir” 

İlgili Haberler
Çavuşoğlu'ndan; Hollanda açıklamasıHollanda polisi Bakan'ın yolunu kapattı
Etiketler:
  • Yorumlar 2
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Davutoğlu sessizliğini bozdu!Davutoğlu sessizliğini bozdu!BBP'de Sivas kriziBBP'de Sivas kriziAkşener Eskişehir'den seslendiAkşener Eskişehir'den seslendiÖzdağ'dan yeni suikast açıklaması!Özdağ'dan yeni suikast açıklaması!Aydın, Kırıkkale’den ‘Hayır’ çağrısı yaptıAydın, Kırıkkale’den ‘Hayır’ çağrısı yaptıÜlkü Ocakları Başkanları Konya'dan seslendi: Hayır!Ülkü Ocakları Başkanları Konya'dan seslendi: Hayır!"Hayır" çıkarsa "Ülkede kaos çıkacak" diyerek korkutuyorlar"Hayır" çıkarsa "Ülkede kaos çıkacak" diyerek korkutuyorlarAdalardaki işgale iktidardan ses yok!Adalardaki işgale iktidardan ses yok!Akdağ: Erbakan mezardan çıksa Saadet Partilileri döver!Akdağ: Erbakan mezardan çıksa Saadet Partilileri döver!Meral Akşener Eskişehir'den 'hayır' diyecekMeral Akşener Eskişehir'den 'hayır' diyecek
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti